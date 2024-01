Share on Facebook

Oivier Rovellotti (Natural Solutions) et Stéphanie Caulejac (ON AVE) étaient les invités des 1ères Rencontres de la finance verte et solidaire organisées à Marseille par Gomet’ le 24 novembre 2023. De passage sur le plateau média de l’événement, ils sont interrogés par la journaliste Frédérique Jacquemin, dirigeante fondatrice du média Maintenant.

Tous les deux sont très engagés dans les questions de préservation de la biodiversité. Lors d’un atelier au cours de la journée ils ont abordé les liens possibles entre biodiversité et finance.

L’Onu a d’ailleurs mesuré la valeur de l’ensemble de l’écosystème vivant qui a apparait supérieur au PIB mondial. Natural Solutions travaille sur trois piliers explique Olivier Rovellotti : 1. reconnecter au vivant en arrivant à faire une comptabilité de cette biodiversité, 2. préserver l’existant sur les zones faiblement dégradées, 3. régénérer les écosystèmes. Stéphanie de Caulejac, directrice financière, évoque notamment le Green deal européen avec une montée des critères de biodiversité. Encore faut-il trouver les indicateurs pertinents alors que l’essentiel de la biodiversité reste inconnue par l’homme…

A noter que Natural Solutions organise dans son co-working, Le Récif, un atelier débat ce jeudi 11 janvier 2024 sur le thème : « Comment je me suis débarrassé de ma voiture ? » au Récif, 68 rue Sainte 13006 Marseille.