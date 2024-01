Pour la première émission Planète locale de 2024, lundi 8 janvier, Sophie Hébrard de BFM Marseille Provence et Julie Rampal Guiducci de la rédaction de Gomet’ reçoivent Hervé Pernot, directeur de développement pour la branche recyclage et valorisation des déchets (RVD) de Veolia en région Sud. Celui-ci explique l’opération « Faites des quartiers » qui sera lancée prochainement dans le 3e arrondissement de Marseille, plus précisément sur le périmètre Picon-Busserine. L’objectif est de recueillir l’avis des populations afin d’améliorer la gestion des déchets par Veolia dans ce secteur (l’entreprise s’est vu confier la collecte des déchets par la Métropole dans les 3e et 14e arrondissement de Marseille), mais aussi de faire de la pédagogie sur les métiers de la collecte de déchets, qui restent aujourd’hui mal connus, voire mal aimés.

L’actualité de la semaine décrypte l’obligation du tri des biodéchets entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Comme cela est expliqué durant l’émission, c’est d’abord aux collectivités, en l’occurrence la Métropole Aix-Marseille Provence, de mettre à disposition des particuliers des solutions pour trier leurs déchets alimentaires, verts, etc. La Métropole prévoit le développement de borne dédiées à compter de 2024.

Les cvréations “upcyclées” de l’Atelier Regain sur le plateau de Planète locale (crédit : BFM Marseille Provence)

Dans la rubrique l’objet de la semaine, Julie Rampal Guiducci, de Gomet’, présente les créations de l’Atelier Regain. Cette marque marseillaise récupère et donne une seconde vie aux vêtements et tissus récupérés par l’association Frip’insertion, qui dispose notamment d’une boutique au Centre Bourse à Marseille (1er).

Liens utiles :



> La rediffusion sur le site de BFM Marseille Provence

> Les dernières émissions Planète Locale

> Consultez le Guide l’élu éco-responsable réalisé par Gomet’

> Le supplément thématique Biodiversité de Gomet’