La rédaction de Gomet’ prépare un nouveau hors-série consacré à l’emploi et la formation, au recrutement, au déphasage entre l’offre et la demande et aux initiatives proposées par les entreprises, écoles, organismes de recrutement et de formation… À paraître en avril2023, il sera titré « Les recruteurs traversent la rue… ».

Pour ouvrir le débat, nous organisons une rencontre zoom avec des experts et professionnels sur les seniors en entreprise le mardi 14 mars à 11h.



Anthony Fumard, délégué régional de l’Apec

Emmanuelle Germani, DRH de Kaporal, présidente de l’ANDRH, l’Association nationale des directeurs de ressources humaines

Samuel Masson, consultant RH et recrutement Omniciel

Ingrid Fourcade, DRH de Sodexo Sud Est

François Lemaire, directeur du développement de Flexeo, filiale du groupe Proman

Claire Faure, responsable de formation chez Coca Cola Europacific partners, représentante du Garf, Groupement des acteurs et responsable de formation



Animé par Christian Apothéloz et Margot Geay

> Lien vers le débat en Zoom mardi 14 mars à 11h.



