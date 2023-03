C’est une petite phrase qui a mis le feu aux poudres. Dans une interview accordée à Gomet’ le 23 février dernier, le député (LFI) de la 4e circonscription de Marseille, Manuel Bompard, par ailleurs coordinateur de La France Insoumise, a évoqué les municipales de 2026.

A la question de savoir s’il envisageait des candidats LFI aux prochaines municipales, voire s’il souhaitait lui-même entrer dans la course, l’élu a répondu : « Personnellement, je suis député et c’est déjà suffisant.Ma volonté nationale est de faire en sorte que la Nupes se poursuive, et elle doit pour cela se présenter unie aux prochaines échéances électorales […] dont les municipales.[…] Il y a aujourd’hui à la France insoumise, à Marseille, suffisamment de talents pour participer à une bataille municipale. Cela dit, je me prépare à toutes les alternatives possibles, y compris, si nécessaire, à ce que LFI présente une liste séparée.»

Sur Twitter, les élus de la majorité municipale Printemps marseillais ont vivement réagi à ces propos : « Je ne vois pas bien ce que cette alliance nationale d’opposition parlementaire vient faire au milieu. Ici, l’union de la gauche au travail et au service des Marseillais n’a qu’un nom : le Printemps Marseillais », écrit ainsi l’adjoint à l’économie et au tourisme, Laurent Lhardit. Une opinion réitérée par d’autres adjoints tels qu’Aurélie Biancarelli-Lopes, Eric Méry, Christine Juste, Sophie Roques ou encore Marie Batoux.

LFI absent du Printemps Marseillais

L’histoire entre les Insoumis et le Printemps Marseillais n’en est pas à son premier rebondissement. A l’époque où s’est constitué le Printemps Marseillais, à l’aube des municipales de 2020, le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon est au début sceptique. Une liste emmenée par le militant LFI Mohamed Bensaada dans les quartiers Nord est appuyée par Mélenchon contre le Printemps Marseillais.

Sa députée suppléante, Sophie Camard (aujourd’hui maire de secteur du 1/7), prend pour sa part ses distances avec Jean-Luc Mélenchon pour entrer dans le mouvement de gauche marseillais. Le chef de file des Insoumis finit cependant par accorder son soutien au Printemps Marseillais. Mais aujourd’hui encore, la France Insoumise n’est pas vraiment représentée au sein de la majorité municipale marseillaise.

Manuel Bompard et les deux autres députés Nupes, Sébastien Delogu (à gauche, député de la 7e circonscription) et Hendrik Davi (à droite, député de la 5e circonscription) autour de Jean-Luc Mélenchon, à l’occasion de la mobilisation du 31 janvier contre la réforme des retraites à Marseille (crédit : JRG / Gomet’)

La Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale), elle, se monte à la faveur des élections législatives de 2022 à l’initiative de LFI et regroupe, entre autres, le Parti socialiste, les écologistes ou encore le Parti communiste français (PCF). A Marseille, les élus de la majorité municipale ont soutenu les candidats issus de cette liste.

Aujourd’hui encore, selon Manuel Bompard, les parlementaires Nupes entretiennent de bonnes relations avec la ville : « Nous entretenons de bonnes relations et travaillons en bonne intelligence. Nous ne sommes pas forcément d’accord sur tout, mais il y a en tout cas une volonté de ne pas exacerber ces désaccords », affirme Manuel Bompard dans notre interview. Il faudra attendre 2026 pour voir si les deux « gauches » de Marseille parviennent à trouver un accord…

