Jonathan Legros (crédit Rémi Liogier)

La société Klanik a présenté jeudi 14 avril à la Villa Gaby, Jonathan Legros, le nouveau directeur de son incubateur de start-up technologiques Korner, en poste depuis mars 2022. Il remplace Céline Coulomb, actuelle CFO de Klanik, avec pour objectif de développer l’offre Korner – en incubant non pas une start-up par an, mais plutôt trois, à compter de l’édition « 2023 ou 2024 ».



À 30 ans, ce « gars du terrain, pas grand fan des études », originaire de Normandie, a déjà accumulé une certaine expérience dans le secteur de l’entrepreneuriat. Après avoir échoué en première année de médecine, Jonathan Legros se tourne plutôt vers une licence économie, puis un master gestion de PME en alternance. Une spécialisation qui lui ouvre notamment les portes du service marketing de la société MonDocteur, dont la solution de plateforme en ligne est rachetée en 2018 par Doctolib. Suite à un court passage dans l’entreprise Spectre, il intègre les rangs de l’antenne montpelliéraine de Klanik en 2019, comme business manager junior.

Faire de Korner une place forte en Provence, mais également à l’échelle nationale.

Mais les débuts sont compliqués. « J’ai connu un premier mois d’activité très difficile (…) avec des résultats catastrophiques, reconnaît le jeune homme. Jonathan Legros se remet beaucoup en question à cette période, avant d’avoir le déclic du « rapport humain », et de devenir, selon ses mots, « le meilleur vendeur du groupe ». Il est alors promu business manager senior, et prend les rênes de l’agence toulousaine de Klanik en janvier 2021. Un poste qu’il conserve encore aujourd’hui malgré sa nomination récente à la tête de Korner – le temps de trouver un/une remplaçant(e). Ce qui le passionne, « c’est la data et son exploitation dans le secteur médical ». Il veut « faire de Korner une place forte en Provence, mais également à l’échelle nationale ». Rappelons que les start-up incubées chez Korner ont vocation à “scale-up”, et pourquoi pas, à devenir des points de chute pour les « Klanikiens ». Comme le mentionne Korner sur son site web, l’incubateur a d’abord été créé pour « permettre aux collaborateurs Klanik de réaliser leur rêve entrepreneurial ».

