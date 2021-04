Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

En mars dernier, Gomet' révélait le départ du directeur général adjoint à la mobilité, Yannick Tondut, de la Métropole « suite à des désaccords ». Un mois plus tard, il rebondit non loin, à la Ville de Marseille remportée en juillet dernier par Benoît Payan et ses alliés du Printemps Marseillais face à la présidente LR de…