Le géographe et militant écologiste Olivier Dubuquoy s’est rendu mercredi matin 17 mars au Cours Julien à Marseille pour faire son marché et surtout pour présenter les représentants des partis et des collectifs qui soutiennent le regroupement de gauche « il est temps ! » à l’approche des Régionales. Le Parti Socialiste, la France Insoumise ou encore Écologie-Les Verts sont notamment représentés par plusieurs adhérents. Cet appel au rassemblement des forces de gauche, écologistes et citoyennes a été lancé début février autour d’Olivier Dubuquoy suite à son éviction du parti EELV. La pétition a d’ores et déjà rassemblé plus de 2000 de signataires dont Michèle Rubirola, l’ex-maire de Marseille et désormais adjointe à la santé.

Celui qui s’était fait connaître en dénonçant la pollution de la Méditerranée par les boues rouges espère aujourd’hui fédérer un maximum de forces écologistes. Même si aucune tête de liste n’a été désignée pour le moment et que le programme est encore en cours de rédaction, Olivier Dubuquoy assure qu’il faudra compter avec le collectif « il est temps ! » pour les prochaines élections régionales 2021 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elles se dérouleront les 13 et 20 juin. Olivier Dubuquoy souhaite que d’ici là, le maire de Marseille, Benoît Payan, signe l’appel au rassemblement des gauches.

Après le Printemps Marseillais, pourquoi pas un « Été provençal » ?

Olivier Dubuquoy ne le cache pas, la stratégie qu’a menée le Printemps Marseillais à l’occasion des dernières élections municipales à Marseille est un modèle de réussite. « La majorité des acteurs présents aujourd’hui soutiennent le Printemps Marseillais, assure le militant écologiste au micro de Gomet’. Pour faire court, il est temps, c’est le Printemps Marseillais à l’échelle régionale […] Il est temps de passer à un été provençal ». L’objectif ? « Arracher cette région à la droite et à l’extrême-droite ». La tête de liste du mouvement sera désignée à la première semaine du mois d’avril. « Que ce soit une femme, un homme, un duo ou un trio, l’incarnation de ce rassemblement sera choisi collectivement ».

Olivier Dubuquoy est soutenu dans sa démarche par Michèle Rubirola. Mercredi matin, les deux militants écologistes se sont manqués de peu au marché du Cours Julien, mais la première adjointe à la mairie de Marseille a tout de même manifesté son soutien au mouvement « il est temps ! » sur Twitter :

Il est de notre responsabilité collective de nous rassembler pour faire gagner la gauche aux #regionales en PACA. Le rassemblement est possible, je veux y croire. — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) March 17, 2021

Benoît Payan, l’homme de gauche qui manque à l’appel

Olivier Dubuquoy le confirme, la présence du Parti Socialiste et de la France Insoumise apporte une consistance nécessaire dans les rangs du rassemblement « il est temps ! », mais le militant écologiste attend un soutien plus marqué du PS marseillais. « On attend avec hâte la signature de Benoît Payan », lance-t-il avant d’ajouter que l’ensemble des adhérents « espèrent ce soutien du maire de Marseille qui conforterait la dynamique unitaire du rassemblement dans sa volonté d’aller gagner la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ».

Olivier Dubuquoy veut défier Renaud Muselier aux Régionales

À trois mois des élections régionales, Olivier Dubuquoy est sûr de ses forces. « Nous pensons que nous sommes en capacité de gagner la région », affirme le géographe. « On n’est pas là pour que la droite rempile pour un mandat, tonne le militant écologiste avant de donner un avis tranché sur la politique de l’actuel président de la Région Sud, le bilan de Renaud Muselier est assez catastrophique sur ces cinq dernières années ». Olivier Dubuquoy souligne enfin l’importance des « forces écologistes pour pouvoir porter les sujets de transitions, les forces de gauche pour avoir plus de social et les citoyens pour régénérer la démocratie ».

Liens utiles :



> Retrouvez nos actualités politique dans notre rubrique

> EELV de Provence Alpes Côte d’Azur placé sous tutelle, Olivier Dubuquoy suspendu

> Jean-Laurent Félizia : nouveau chef de file EELV pour les régionales

> Préparation des élections régionales : guerre interne à EELV