Dans le cadre de sa formation, l’Olympique de Marseille s’allie avec Aix-Marseille Université pour améliorer la performance de ses jeunes joueurs. AMU met à disposition du club plusieurs outils technologiques et notamment sa plateforme Technosport pour optimiser la préparation physique des joueurs.

Le président d’Aix-Marseille Université, Éric Berton, s’est félicité de ce partenariat et échange de compétences : « c’est important de faire en sorte que nos applications et nos recherches aient un impact sur la santé de ces jeunes joueurs ».

Le protocole d’accompagnement comprend deux axes majeurs :

> un premier axe basé sur la prévention avec l’identification des déséquilibres neuro musculaires et moteurs qui donne lieu à une CFDS (cartographie fonctionnelle dynamique et systémique) transmise aux entraîneurs.

> un deuxième axe post blessure, basé sur la réhabilitation athlétique et ré-athlétisation pour mieux travailler lors d’un retour de blessure.

Aix-Marseille Université et l’Olympique de Marseille sont deux points forts du territoire Eric Berton, président d’AMU

Via son projet A*Midex, AMU dispose d’une technologie novatrice dans le football et qui a déjà été utilisée à plusieurs reprises observe Denis Bertin, vice-président délégué à la Fondation A*Midex : « à Luminy on travaille avec une dizaine d’équipes de France notamment celle de judo, d’athlétisme, de taekwondo et plus important, celle de voile en vue des JO 2024 à Marseille. »

La plateforme Technosport, située à Luminy est un lieu de rencontre entre le sport de haut niveau et la recherche. Avec ses deux laboratoires de recherche et une centaine de chercheurs, la plateforme s’impose comme une référence dans le domaine sportif et la recherche de résultats. La Technosport est dédiée à l’innovation du sport et du mouvement. Il est aussi au contact des professionnels et industriels du sport à l’instar du partenariat avec Décathlon.



