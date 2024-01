Share on Facebook

Share on Twitter

Deux soeurs = une jeune entreprise marseillaise, Happy Funky Family, artistique pour les familles et les entreprises. Trois questions à l’une des deux soeurs, Nathalie Boscq.

Nathalie Boscq, quel est votre parcours ?



Nathalie Boscq : Ancienne acheteuse aux Galeries Lafayette, puis globetrotteuse pendant 20 ans dans de nombreux pays comme l’Allemagne, la Roumanie, l’Inde et la Serbie, j’ai toujours eu un goût prononcé pour l’art et la décoration. C’est donc très naturellement que j’ai créé Happy Funky Family avec ma sœur Caroline Filou Heukamp en 2020 et que nous avons déniché ensemble de très nombreux artistes de talent.

Nathalie Boscq crédit NB

Parlez-nous de ce projet…



N.B. : C’est une galerie d’art en ligne, spécialisée dans le sur-mesure. Nous mettons à disposition de nos clients un catalogue de 50 artistes qui créent des œuvres personnalisées, susceptibles de s’intégrer harmonieusement dans n’importe quel projet d’aménagement privé ou professionnel. Nombreux sont les clients qui nous commandent un portrait de famille, d’amis, d’animaux de compagnie, un tableau qui leur rappelle un voyage, leur mariage, un souvenir précieux de la vie. Nous les appelons des portraits de bonheur ! Les entreprises font également appel à nos services pour mettre en valeur leurs équipes ou leur culture d’entreprise à travers une œuvre d’art personnalisée et parfois collaborative.

Les soeurs créatrices de la Happy Funky Family en situation pour Noël (Crédit DR).

Quel est votre lien avec Marseille ?



N.B. : Happy Funky Family a été créée à Marseille et la première artiste de notre catalogue était Marie de Buttet, artiste marseillaise qui rencontre un vrai succès et poursuit une brillante carrière ; c’est elle qui a créé notre logo.

Pour développer notre activité, nous avons d’abord été accompagnées par l’incubateur de Kedge Business School puis par le Réseau Entreprendre Provence dont nous avons été lauréates en 2022. La même année nous avions participé à l’émission d’M6 Qui veut être mon associé ? et réalisé une levée de fonds avec Delphine André, présidente du groupe Charles André.

Logo de Happy Funky Family dessiné par Marie de Buttet, crédit Happy Funky Family

Liens utiles :



En savoir plus sur le site

L’actualité des loisirs et des expositions à retrouver dans notre rubrique City Guide