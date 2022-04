Le festival d’art lyrique d’Aix en concert au Stadium de Vitrolles… Outre la surprise, c’est aussi un peu le choc des cultures. Le fameux cube noir, dessiné par l’architecte cassidain Rudy Ricciotti a été fermé par la municipalité FN de Bruno Mégret début 1998, après un festival de rock identitaire qui a abouti à la destrucrtion de l’armoire électrique de la salle…. Ouvert en 1994, il était précédemment connu pour être un lieu de concerts éclectiques et la salle d’accueil du club de handball, vedette de l’époque, l’OM Vitrolles.

Depuis plus rien, tout au moins d’officiel, puisque des occupations clandestines ont parfois été repérées durant la longue traversée du désert. Après sa fermeture, le Stadium est régulièrement vandalisé et pillé. L’équipement passe sous le contrôle de la communauté de communes du pays d’Aix en 2003 sans que rien ne se passe. Puis la commune de Vitrolles le récupère en 2016, avant la création de la Métropole Aix Marseille Provence. Objectif : relancer un projet. Mais malgré l’intérêt du site, et les multiples propositions et idées, rien ne se concrétise… jusqu’en 2020.

Romeo Castellucci dans le Stadium. Capture vidéo Festival d’art lyrique d’Aix / New Production

« C’était avant le Covid, se souvient le maire de Vitrolles, Loïc Gachon, interrogé par Gomet’. Le Festival d’Aix est venu nous voir sur une idée du metteur en scène Romeo Castellucci. Après Le Requiem de Mozart mis en scène en 2019, « il avait déjà en tête une pièce écho à avec Résurrection de Malher. Il avait repéré le Stadium comme un lieu où il avait envie de travailler. »

Romeo Castellucci : « la force de l’image »



« Il y une dramaturgie très forte et très chargée dans le lieu. En plus, c’est aussi un lieu qui a été vandalisé, et je crois que de ramener la beauté dans un lieu vandalisé, il y a plein de sens. Il y a un rapport entre la destruction et la création, entre la mort et la résurrection. Je crois que ce sont des occasions très importantes pour imaginer la musique dans notre époque à travers la force de l’image. »

Stadium : « Une simple remise en état partiel »

Le projet est ensuite discuté avec les services de la Région et de l’Etat, et entre dans les financements du Plan de Relance. Les deux acteurs financent les deux tiers des travaux de de remise en état pour un montant de 1,4 million d’euros afin de pouvoir accueillir à nouveau du public dans le Stadium de Vitrolles. « C’est une remise en état partiel insiste Loïc Gachon. S’il fallait refaire le site à neuf il faudrait sans doute mobiliser 10 millions d’euros » explique l’élu. « En la circonstance, nous sommes plutôt dans un format de réactivation de friche. »

Stadium de Vitrolles : à la recherche d’un projet structurant et durable

Peu importe car l’événement n’est qu’une étape. Le partenariat avec le Festival d’Aix est engagé pour trois ans. D’autres événements sont déjà envisagés au Stadium de Vitrolles pour la fin d’année ou en 2023 reconnait Loïc Gachon même si rien de précis n’est arrêté. Le maire aimerait trouver un destin beaucoup plus structurant et durable au plus iconique des bâtiments de sa commune. « Nous n’en sommes pas encore là » affirme le maire de Vitrolles réélu en 2020. Il reste à trouver le bon projet et son financement. Pour patienter, profitons de la Résurrection, programmée 5 fois (les 4, 7, 10, 11 et 13 juillet). Un petit moment de musique et… d’histoire à ne pas manquer.

Le Stadium de Vitrolles. Capture vidéo Festival d’art lyrique d’Aix / New Production

