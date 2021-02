On connaît le bassin public du Vallon des Auffes dans le 7e arrondissement (photo ci-dessous). Et pourquoi pas un accès public au bassin d’eau devant le Mucem ? Une piscine devant le Mucem, c’est la revendication de l’association Les libres nageurs qui pointe les besoins des habitants du nord de la ville de disposer d’accès à la baignade alors que l’emprise du port de Marseille limite drastiquement cet accès.

La piscine d’eau de mer au Vallon des Auffes (Gomet’/JFE)

L’objectif de l’association est donc de réclamer l’aménagement d’une piscine ouverte et publique au pied du Mucem à destination des nageurs et baigneurs du centre-ville et des quartiers Nord, largement sous-équipés en piscines publiques et avec un accès à la mer extrêmement réduit.

Benjamin Clasen et Florence Joly, deux membres de l’association soulignent que « le Mucem est devenu le nouvel emblème de Marseille. Le bassin du Mucem ressemble pourtant aujourd’hui à un cafoutch à bateaux-ventouses en fin de course. Ce plan d’eau géré par la Métropole mérite mieux.» Et ils soulignent cette injustice : « Si les quartiers Sud de Marseille totalisent neuf plages reparties sur toute la longueur de leur littoral, les quartiers Nord doivent se contenter d’une seule plage à l’extrémité de la rade, la plage de Corbières. »

Piscine au Mucem : l’été venu, les enfants du centre-ville..

Pour eux, la Métropole et la Ville de Marseille doivent se saisir de cet espace unique sous leur responsabilité pour agir. L’été venu, les enfants du centre-ville, souvent privés de vacances, viennent nombreux braver l’interdit de baignade. Mais régulièrement, la police veille au respect du décret d’interdiction (*) et les fait sortir de l’eau observent Les libres nageurs.

Les bassins autour du Mucem… futurs lieux de baignade ? (Crédit Gomet’/JFE)

Leurs revendications portent sur la création d’une piscine du Mucem avec une école de nage et d’un lieu d’entraînement, de fortification, d’échange et de joie de vivre par la baignade. « Nous voulons au lieu d’un bassin sans âme une piscine célébrant la vitalité de notre ville à l’image des pierres plates face à la mer qui réunissaient les enfants du centre-ville avant les aménagements du J1. »

De nombreuses villes à travers le monde réservent à leurs habitants des accès publics à la mer dans le centre-ville comme à Copenhague, Montréal ou ci-dessous en Norvège… La joie de vivre par la baignade !

La joie de la baignade sur la côte du Bohüslan en Suède (Crédit Gomet’/JFE)

(*) Arrêté municipal 88-052/SG et Art. DIPOR 14/12342/cc22Dec.2014.