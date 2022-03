« On ne sait pas ce que l’on veut faire, mais on veut se rendre utiles » confie Laura, anorak bleu électrique floqué Civigaz. Lors d’une conférence de presse à l’Hôtel de ville le 28 février, la femme d’une vingtaine d’années explique sa mission en service civique de médiatrice pour GRDF (Gaz réseau distribution France) débutée plus tôt en janvier. Dans le cadre du partenariat renouvelé en 2022 entre la Ville de Marseille et Médiance 13, une association active depuis 25 ans dans les quartiers prioritaires de Marseille, cinq jeunes marseillais de moins de 30 ans visitent entre 15 et 20 foyers par jours. Ils leur apprennent les gestes de sécurité à adopter face aux fuites de gaz et des astuces pour réaliser des économies d’énergies, d’autant plus essentiels face à la montée des prix de l’électricité et du gaz depuis fin 2021.

« On va commencer par la Canebière et la rue d’Aubagne » explique Laura. Après une formation de médiation sociale et de droits civiques, chaque jeune se déplace dans les logements avec une feuille sous le bras. Ils évaluent les pratiques de consommation énergétiques des familles puis leur prodigue plusieurs conseils pour une meilleure utilisation du gaz. En fin de visite, chaque jeune laisse un guide informatif GRDF, à coller sur le frigidaire, qui récapitule les actions à mettre en œuvre sous forme de dessins.

Un service civique pour un job sur le long terme

A l’issue de chaque service civique, payé 500€ par l’État pendant sept mois, GRDF propose aux jeunes de poursuivre l’aventure. « Ils m’ont présenté leur BTS technicien intervention gaz en alternance pendant deux ans » explique Emin, déjà diplômé d’un Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) plomberie. Si le jeune, mèche décolorée, est intéressé par le principe, il reste encore dubitatif sur son avenir. Il profite de sa mission pour avant tout « aider des familles dans le besoin. »

« 70 jeunes ont été accompagnés depuis 2017 » précise Daniel Linon, le directeur de Médiance 13. Le partenariat renouvelé depuis plusieurs années entre GRDF, Médiance 13 et la Ville de Marseille « concrétise notre volonté d’être un acteur solidaire du territoire » souligne Sébastien Barles, l’adjoint écologie les verts (EELV) à la transition écologique de la Ville de Marseille. Pour le directeur Médiance 13, l’expérience de ces cinq années de partenariat a montré que Civigaz permettait surtout de « recréer du lien » entre ces jeunes et les familles visitées.

Créer une « grande alliance locale » contre la précarité énergétique

Sébastien Barles est tout sourire ce matin-là. Il témoigne d’une initiative qui sera officialisée le 28 mars : une « grande alliance locale » pour lutter contre la précarité énergétique. « Déjà 50 acteurs sont engagés » rapporte l’élu qui énumère certains noms : la Croix-Rouge, le Crédit coopératif, Sonergia, les compagnons bâtisseurs… « L’idée est de trouver du financement massif » pour identifier toutes les familles en situation de précarité énergétique, les informer et les accompagner. Dans le communiqué de presse, la mairie de Marseille annonce faire de ce combat une priorité en parallèle de la réhabilitation du parc de logements indignes à Marseille.

Liens utiles :



> [Transition écologique] Métha’Synergie : faire décoller la méthanisation dans la région Sud

> L’Agam s’associe avec Enedis et GRDF pour intégrer l’énergie à la planification urbaine