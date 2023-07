« Ma marque produit de la cosmétique bio depuis 13 ans et la vend dans la grande distribution. Mais nous devons pousser le curseur encore plus loin. Nous ne sommes pas juste une marque de cosmétiques. Nous sommes très impliqués dans la cosmétique agricole bio car nous aidons nos agriculteurs à s’implanter probablement sur des modèles de permaculture, des modèles régénératifs et autres.

Je viens de clôturer ma troisième levée de fonds en mars. Nous avons récolté 1,1 million d’euros auprès de ses actionnaires historiques : le Crédit Agricole Alpes Provence (via sa filiale CAAP Création), Région Sud Investissement, A Plus Finance avec le fonds InvESS’t Paca (créé en partenariat avec la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, la Cress) et de la Banque Populaire Méditerranée.

Je partage l’option multi-acteur soulevée par Matthieu Capuono. Nous avons démarré notre recherche de fonds début 2022 et nous avons fait le closing mi-2023. Nous avons fini avec une levée à 1,1 million d’euros en capital et 600 000 euros de crédit bancaire. Cette levée de fonds va nous permettre de recruter et de faire de la transition écologique pour créer une filière cosmétique bio en France. L’objectif à fin 2026 est ambitieux : nous visons les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Nous sommes actuellement 15 salariés et nous projetons de réaliser 3,5 millions de chiffre d’affaires d’ici fin 2023. »

Julie Ducret participait à notre débat organisé lundi 3 juillet 2023

à l’occasion de la révélation du baromètre régional des levées de fonds du premier semestre 2023