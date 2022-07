C’est le dossier qui fait monter encore la température à en cet été déjà très chaud. La pétition lancée la semaine dernière par la ville de Marseille contre la pollution maritime ne passe vraiment pas auprès des acteurs économiques et maritimes. Les professionnels du secteur maritime (voire nos articles précédents en bas de page) sont désormais rejoints par les représentants du monde économique dans une lettre adressée au maire de Marseille qui désapprouve l’initiative de la Ville.

« Sur la forme, nous déplorons la méthode, qui est en contradiction totale avec les échanges constructifs que nous menons avec les collectivités locales, les services de l’Etat, les associations et les Marseillais dans le cadre de la Charte Ville-Port et du conseil de Développement du Port, dont la lutte pour la protection de l’environnement est un des fondements. Sur le fond, cette pétition laisse entendre que les acteurs du transport maritime ne prennent pas leurs responsabilités sur ce sujet si crucial pour la pérennité de notre territoire » écrivent, dans une lettre adressée au maire de Marseille Benoît Payan, Alain Mistre (président de l’Union maritime et fluviale), Hervé Martel (le président du Grand port maritime de Marseille), Jean-François Suhas (le président du Club Croisière Marseille Provence), Erminio Eschena (président France de la Cruise Lines International Association), Jean-Luc Chauvin (président de la CCI AMP) et Philippe Korcia (président UPE 13). Une sorte d’union sacrée qui ne s’était pas manifestée depuis longtemps.

Document source : la lettre du monde économique adressée à Benoît Payan

