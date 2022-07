L’alliance internationale universitaire Civis, créée en 2018, déjà soutenue en 2019 par l’Europe, se voit confortée et renforcée durant les quatre prochaines années. Civis a en effet été sélectionnée par la Commission européenne pour faire partie des Alliances universitaires européennes bénéficiant d’un financement supplémentaire de quatre ans, et ce avec un budget doublé s’élevant à 14,4 millions d’euros. Ce financement européen entre dans le cadre du programme Erasmus+.



Aix-Marseille Université qui a joué un rôle moteur , au moment de la construction de Civis, y conserve son rôle de cheffe de file et prend la présidence de l’Alliance les six premiers mois. « Cette confiance renouvelée garantit à l’Alliance et à ses 10 universités membres de continuer à promouvoir leur ambitieuse vision et de rester à l’avant-garde de la réforme de l’enseignement supérieur en Europe » se félicite AMU.

Des perspectives inédites de mobilité pour les étudiants, personnels enseignants chercheurs et administratifs. Eric Berton

Eric Berton, le président de l’université métropolitaine ne cache pas sa satisfaction. « Nous pouvons être particulièrement fiers de la reconnaissance par la Commission européenne du travail accompli par notre communauté et par l’équipe de coordination Civis depuis trois ans. Nous avons pu initier de nouvelles pratiques sur le plan de l’enseignement et de son rapprochement avec la société civile, et offrir des perspectives inédites de mobilité pour les étudiants, personnels enseignants chercheurs et administratifs. Civis contribue plus que jamais au rayonnement de notre université : le récent partenariat entre l’Alliance et six universités prestigieuses africaines vient témoigner de sa réussite à l’international ».

Les dix universités engagées dans Civis sont réparties sur l’ensemble du continent européen : Aix-Marseille Université (Aix-en-Provence et Marseille, France), Université nationale et capodistrienne d’Athènes (Athènes, Grèce), Université libre de Bruxelles (Bruxelles, Belgique), Université de Bucarest (Bucarest, Roumanie), Université de Glasgow (Glasgow, Écosse), Université autonome de Madrid (Madrid, Espagne),Université La Sapienza de Rome (Rome, Italie), Université Paris Lodron de Salzbourg (Salzbourg, Autriche), Université de Stockholm (Stockholm, Suède) et Université Eberhard Karls de Tübingen (Tübingen, Allemagne).

Civis : vers de véritables programmes et de diplômes conjoints

Civis rassemble un campus inter-universitaire pour plus d’un demi million d’étudiants, d’universitaires et de personnel. L’alliance se concentre particulièrement sur cinq domaines clés : Environnement et changement climatique, santé, démocratie et patrimoine culturel, mobilité durable et inclusive, transformations numériques et technologiques. Elle développe des programmes communs à la fois dans l’enseignement, la recherche mais aussi dans l’organisation et le management de l’enseignement.

Le nouveau soutien de la Commission va permettre de conforter à la fois l’offre éducative basée sur les enjeux sociétaux ainsi que l’engagement

civique de Civis, en renforçant et en reliant les hubs interdisciplinaires et les open labs déjà créés. Il s’agit aussi de « renforcer son campus inter-universitaire en augmentant la mobilité des étudiants et du personnel, et en exploitant le potentiel de son campus numérique » et de « réaliser la mise en œuvre de véritables programmes d’enseignement et de diplômes conjoints. »

