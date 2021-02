Enchanté de « retrouver du lien social » Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCI AMP) réunit trois acteurs économiques du territoire le 2 février pour renforcer son accompagnement auprès des entreprises métropolitaines. A priori, aucun lien ne rassemble ces trois structures, hormis celui – et pas des moindres – de mieux prévenir avant de guérir. Jean-Claude Albert, directeur adjoint de la Banque de France, Georges Seimandi, délégué territorial Rhône Méditerranée de GRTgaz et Robert Jimenez, responsable du Marché des Entreprises Paca et Corse d’Harmonie Mutuelle, ont chacun signé une convention de partenariat bipartite avec la CCI AMP.

Comprendre des indicateurs économiques

Aux côtés de la Banque de France, la CCI AMP organisera deux rendez-vous de conjoncture dont la date du premier est déjà arrêtée au 25 février prochain. Ces rencontres sont initiées pour vulgariser et transmettre la vision de la conjoncture économique au niveau métropolitain, national et international afin que « les entreprises trouvent des marchés » comme l’évoque Jean-Luc Chauvin. Il rappelle ainsi le rôle du Métropolitain Business Act, gratuit pour toute entreprise adhérente en 2021, et que GRTgaz et Harmonie Mutuelle rejoignent à travers ce partenariat.

Par ailleurs, le jeu « Aventure entrepreneur » développé par la Banque de France qui vise à faire découvrir l’analyse financière aux jeunes entrepreneurs, sera proposé aux entreprises qu’accompagnent la Chambre de commerce régionale.

Développer l’Open innovation autour des métiers

« Dans une région où 70% du gaz est consommé par les entreprises de la métropole marseillaise, aussi était-il naturel que GRTgaz se rapproche de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence » témoigne George Seimandi.

Le challenge « Open Innovation Factory » porté par GRTgaz permettant de trouver des solutions par la collaboration aux problématiques de métiers, sera proposé aux entreprises de la CCIAMP concernées par ces défis. De son côté, la CCIAMP accompagnera GRTgaz sur les questions de l’emploi et des compétences, notamment dans la recherche de talents spécifiques à ses métiers et via de la formation continue.

Prévenir des risques

Dans le cadre de l’évènement annuel Business Transfert Forum, organisé par la CCIAMP, avec l’Ordre des Experts Comptables et Le Barreau de Marseille, Harmonie Mutuelle animera un atelier et recevra les futurs repreneurs et cédants sur son espace dédié pour les informer sur la protection sociale, la prévention et la responsabilité sociétale des entreprises.

Robert Jimenez confie : « Ce partenariat nous permet d’être au plus près des décideurs, des entreprises, des élus et des principaux réseaux d’influence afin de les accompagner et d’anticiper leurs besoins en matière de protection sociale et de prévention ».

