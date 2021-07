Share on Facebook

Share on Twitter

C’est un phénomène inquiétant et pourtant récurrent à cette période de l’année, en raison des fortes chaleurs. Ce mercredi 21 juillet, la préfecture des Bouches-du-Rhône a lancé l’alerte niveau 1 pour la pollution à l’ozone dans le département.

Face à ce nouvel épisode, plusieurs mesures entrent en vigueur : dans le secteur des transports, la vitesse maximale de circulation sur les voiries est ainsi abaissée de 20km, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h. Les navires, eux, doivent être raccordés à quai.

Dans le secteur résidentiel et tertiaire, les travaux d’entretien ou de nettoyage doivent être reportés, qu’ils soient effectués par les collectivités ou les particuliers, ; le brûlage des déchets verts et l’utilisation des appareils de combustion de biomasse sont suspendus.

Pollution à l’ozone : des recommandations sanitaires

En cette période, la préfecture énonce également plusieurs recommandations à l’égard des citoyens : elle préconise ainsi une réduction des activités physiques et sportives intenses ou encore une limitation des déplacements privés ou professionnels au profit de transports moins polluants (transports en commun, vélos, etc.). En effet, la pollution à l’ozone peut provoquer des irritations oculaires ou respiratoires, des crises d’asthme ou encore une aggravation des risques cardio-vasculaires.

Le plan d’urgence transport de la Métropole déclenché

Afin d’inciter la population à privilégier les transports en commun, la Métropole a actionné son plan d’urgence transports. Dès ce mercredi, le service Levélo devient gratuit pour les abonnements courte durée, la fréquence des bus et métro est renforcée, et les tickets voyage et solo sont valables toute la journée.

Selon l’organisme Atmosud, la qualité de l’air à Marseille en ce moment est « très mauvaise ». Ce n’est pas la première fois cet été que la préfecture donne l’alerte : elle avait déjà déclenché le niveau 2 le 15 juin dernier.

Liens utiles :



> Le site d’Atmosud

> Pollution à l’ozone : la procédure d’alerte 2 déclenchée dans les Bouches-du-Rhône

> L’actualité environnementale dans notre rubrique dédiée