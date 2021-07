[Cinéma sous les étoiles] L’univers nippon de Miyazaki projeté au parc François Billoux

Rien de tel pour bien commercer le week-end qu’un cinéma en plein air, par cette chaleur estivale … Jusqu’au 2 août, le cinéma l’Alhambra propose plusieurs séances en plein air dans divers lieux du département. Ce vendredi 23 juillet, c’est le chef-d’oeuvre du réalisateur japonais Hayao Miyazaki Ponyo sur la falaise qui sera diffusé au parc François Billoux à Marseille (15e). On apporte ses propres nattes et son pique-nique et on s’allonge sous les étoiles pour se laisser guider au pays de Miyazaki …

Cinéma sous les étoiles – Ponyo sur la falaise d’Hayao Miyazaki

Entrée libre / Buvette sur place

Parc François Billoux

246 rue de Lyon, 13015 Marseille

Toute la programmation du Cinéma sous les étoiles

[Musique] Vitrolles : Le festival Jardin sonore

Le domaine de Fontblanche à Vitrolles vous accueille pour la 4e édition de Jardin sonore ! Dès le vendredi 23 juillet au soir, quatre artistes animeront la soirée : J-Silk, Elodie Rama, Zucchero, Elodie Barbot. Le samedi 24, la fête continuera avec Terrenoire, Kids Francescoli, Gael Faye, Rover, Atoem. Compte tenu de l’épidémie, l’événement se fera en jauge réduite (sur présentation du pass sanitaire) et deux scènes seront installées : la grande scène de la Prairie, en placement libre assis / debout, et la scène Platane en tout debout. Un espace détente avec des transats et des food-trucks est également prévu.

Jardin sonore

Domaine de Fontblanche

4 Allée des artistes, 13127 Vitrolles

A partir de 18h

Jauge limitée – Réservations ici

Pass sanitaire exigé

[Cinéma] FID Marseille : Le Festival international du film s’invite dans les salles obscures

La nouvelle édition du FID vient de débuter ce 19 juillet, jusqu’au 25 juillet. Tout le week-end, les films en compétition seront présentés au cinéma, au théâtre de l’Odéon mais aussi à la Baleine ou aux Variétés. Cette année, l’invité d’honneur du festival est le cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul. Le dimanche 25 juillet à 20h, le festival se clôturera au Théâtre de l’Odéon avec la proclamation du palmarès et la remise des prix, suivi à 22h au cinéma Les Variétés, de la projection de The Night of knowing nothing de la réalisatrice indienne Payal Kapadia.

Toute la programmation pour la journée du samedi 24 juillet

La programmation pour le dimanche 25 juillet

Pass sanitaire de rigueur

[Musique] Marseille Jazz des Cinq Continents au Parc Longchamp

Dernier week-end pour profiter de l’ambiance jazzy du festival Marseille Jazz des cinq continents ! Samedi soir, Hélène Saint Aimé et Avishan Cohen Trio joueront au parc Longchamp à partir de 20h30. Dimanche 25, place à la chanteuse et compositrice Marion Rampal, Cécile Mc Lorin Salvant & Sullivan Fortner, et Kimberose. La venue de Kokoroko est cependant annulée.

Marseille Jazz des Cinq Continents

Parc Longchamp

Place Henri Dunant

13004 Marseille

A partir de 20h30 / ouverture des portes à 19h

Billetterie

Dernier week-end des soldes !

Les soldes se terminant le mardi 27 juillet prochain, ce week-end est le dernier pour profiter des promotions ! -60%, -50% … Ce sera aussi l’occasion de profiter des centres commerciaux et grandes surfaces avant une possible entrée en vigueur du pass sanitaire dans ceux mesurant plus de 20 000m2 début août.

[Bonne adresse] L’Escort-Boat Tuba, pour rejoindre son spot apéro en bateau

Le Tuba Club, emblématique hôtel-bar-restaurant au bord de l’eau, à l’entrée des Goudes, est l’endroit idéal pour profiter du coucher de soleil en sirotant un cocktail. Afin de faciliter l’accès au lieu (et surtout d’éviter les embouteillages en direction des calanques !), l’hôtel met à disposition des clients un bateau – l’Escort-Boat Tuba – au départ du Vieux-Port pour rejoindre directement le Tuba Club par la mer.

Tuba Club

2 boulevard Alexandre Delabre

13008 Marseille

Déjeuner : départs du Vieux-Port à 11h (retour à 15h) et 12h30 (retour à 16h30)

Dîner : uniquement sur privatisation

60€ aller-retour