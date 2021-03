« On a déséquilibré le milieu et pollué les océans, et on continue de pêcher comme si de rien n’était » dénonce Patricia Ricard dans le deuxième volet de l’entretien accordé à Gomet’.



Pour apporter des solutions, l’Institut océanographique Paul Ricard, situé sur l’Île des Embiez au large de Six-Fours-les-plages dan le Var, se dote d’une nouvelle plateforme marine, pour mieux comprendre comment fonctionne la nature, la biodiversité marine. Les explications de Patricia Ricard (*).

Revoir la première partie de notre entretien avec Patricia Ricard

Patricia Ricard : son combat au chevet des océans (1/4)

(*) A notre que Patricia Ricard est l’une de nos invitées ce vendredi 19 mars à l’occasion du nouveau grand débat organisé par la rédaction et consacré au biomimétisme