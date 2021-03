Share on Facebook

Elles pèsent 72 tonnes, mesurent 40 mètres et surplombent le J1 de la digue du large. La rénovation de ces cinq grues industrielles, appelées « les Élégantes », a été inaugurée le 15 mars par Renaud Muselier, président de la Région Sud et Hervé Martel, président du directoire du Grand port maritime de Marseille après trois années de travaux. En 2018, les deux institutions avaient mis un million d’euros sur la table pour restaurer ces grues endommagées par l’érosion des années et des embruns. Imaginées par des ingénieurs du port en 1961, le patrimoine des Élégantes symbolise « la renaissance du Port d’après-guerre » lorsqu’il était « exceptionnellement puissant à travers le monde » rappelle Renaud Muselier.

Trois des cinq grues sur la digue du large (Crédit : MG)

Pas de date pour la réouverture de la digue du large au public

Les sept kilomètres de la digue du large sont inaccessibles depuis le plan « Vigipirate » qui avait été mis en place pendant la guerre d’Irak. Malgré la volonté du président de la Région Sud de la rouvrir aux promeneurs, Hervé Martel n’annonce pas de date pour l’heure. Renaud Muselier « continue à oeuvrer pour que ce patrimoine de vie puisse être sécurisé » et accessible à tous, comme cela avait pu être fait à l’occasion de Marseille, capitale européenne de la culture en 2013.

