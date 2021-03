Share on Facebook

Le 16 janvier dernier, Gomet’ lançait une pétition sur change.org pour que des événements dédiés aux nouvelles pratiques de mobilité douce et active soient organisés sur nos côtes. Plus particulièrement, nous prônons la mise en place d’une journée sans voiture sur le littoral de la métropole Aix-Marseille-Provence, au moins un dimanche par mois.

Depuis que cet appel a été partagé sur les réseaux sociaux, nous avons reçu de nombreux messages de soutien, et nous sommes fiers d’annoncer que vous êtes déjà plus de 1300 à avoir signé cette pétition.

Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir notre appel

Mais le chemin est encore long pour pouvoir respirer, se balader en toute liberté et en sécurité sur le littoral. Aidez-nous en signant notre pétition, si vous ne l’avez pas déjà fait, et en la partageant sur vos réseaux sociaux. Nos côtes méritent mieux que des embouteillages et des parkings à voitures !

Lien vers notre pétition : « pour un littoral sans voiture un dimanche par mois à Aix Marseille Provence »

