Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence et dont Gomet’ est le partenaire, donne la parole à Olivier Barts. Le co-fondateur de Green Systems Automotives, start-up issue du technopôle de l’Arbois à Aix, nous présente sa solution pour limiter la pollution des deux roues. GSA illustre parfaitement l’essor fulgurant de la cleantech sur le territoire d’Aix-Marseille. Fort de son succès, la jeune société s’attaque aujourd’hui au domaine de la plaisance, avec un nouveau marché à conquérir. Tout juste de retour du CES Las Vegas 2022 avec un quatrième “award” dans sa besace, Olivier Barts s’apprête à signer les papiers pour ouvrir une nouvelle franchise nord-américaine. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de la rémunération de 26 agriculteurs dans le cadre du dispositif PSE (paiements pour services environnementaux) piloté par le syndicat mixte de la gestion de la nappe phréatique de la Crau (SymCrau). Grâce à la gestion vertueuse de leurs terres et à leur contribution à la protection du territoire de la Crau, les exploitants vont se répartir 2,5 millions d’euros sur cinq ans. En fin d’émission, Rémi Liogier présente les produits cosmétiques bio de la marque Pulpe de vie. Ils sont conçus à partir de fruits et de légumes déclassés, invendus, récupérés auprès de petits producteurs locaux.

