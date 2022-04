« On a appris plein de choses ». Comme Pierre, étudiant en quatrième année de pharmacie filière industrie, quelque 90 élèves ont participé vendredi 15 avril aux premières rencontres entre étudiants et acteurs du monde socio-économique, organisées à La Timone par la faculté de pharmacie d’Aix-Marseille Université. Un évènement qui a permis à ces jeunes pousses de faire le lien entre leur formation et l’écosystème local du médicament. Notamment à l’heure du déjeuner au format speed meeting avec 21 industriels du secteur – le moment phare de la journée.

Parmi eux, des entreprises locales de premier plan, comme Innate Pharma, Provepharm ou encore Sanoïa, dont le directeur, Hervé Servy, est venu « dire aux étudiants qu’à côté de chez eux, il existe des sociétés formidables, mais qu’ils ne les connaissent pas forcément ».

Pendant deux heures, les étudiants ont pris des contacts, récupérer des cartes de visite, étoffer leur carnet d’adresse et déposer des CV, dans l’espoir, pourquoi pas, de décrocher un stage, ou une alternance. Les élèves de la promotion se prédestinent notamment à devenir pharmacien en biotech, en cosmétologie, ou encore responsables marketing pour de grand groupes industriels.

Hervé Servy, dirigeant de Sanoïa (Aubagne)

Plus tôt dans la journée, les étudiants en pharmacie de la filière industrie ont échangé avec les pôles de compétitivité locaux Eurobiomed, Innov’Alliance et avec l’association professionnelle Cosmed. Jérémy Magalon, maître de conférence, et Sandrine Alibert, responsable du master MPS, les deux animateurs de ces rencontres ont également présenté aux élèves les différents parcours Médicaments et produits de santé (MPS) en master 2. En fin de journée, les étudiants ont participé à trois ateliers autour de la R&D, du recrutement et de l’entrepreneuriat.



Mohamed Sidi Ykhlef, Eurobiomed

