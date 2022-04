Share on Facebook

La faculté de pharmacie d’Aix-Marseille Université (AMU) a organisé vendredi 15 avril ses premières rencontres entre étudiants et acteurs du monde socio-économiques, dans ses murs de La Timone, à Marseille. Les quelque 90 élèves de la filière concernée ont pu échanger, le temps d’une journée, avec des industriels de premier plan, notamment des représentants d’entreprises locales (Innate Pharma, Provepharm etc.), afin d’étoffer leur réseau, et de se renseigner sur l’écosystème pharmaceutique du territoire. Sandrine Alibert, responsable du master Médicaments et Produits de Santé (MPS), revient sur cet évènement labellisé SAE (Synergie AMU Entreprises).

Comment vous est venue l’idée de lancer ces premières rencontres entre étudiants et professionnels ?

Sandrine Alibert : Il est important de mettre les étudiants au contact de leur futur plan de carrière, et de favoriser leur insertion professionnelle. Dans cet objectif là, nous prenons tous les moyens qui nous sont donnés par Aix-Marseille Université. On a répondu à un appel d’offres d’AMU qui nous a soutenu financièrement pour organiser cet évènement. Ce soutien a été très important parce qu’à mon sens, on n’y serait pas arrivé sans. Cela nous a effacé un certains nombres de limites.

Aujourd’hui, 21 professionnels sont venus à la rencontre des étudiants. Selon quels critères les avez-vous choisi ?

S. A. : Ce sont des entreprises en lien avec le médicament, dans le secteur Sud de la France. Les pôles de compétitivité (Cosmed, Eurobiomed et Innov’Alliance) nous ont beaucoup aidés. On a fait marcher le réseau comme on dit.

Un point sur la réussite de cette journée. Est-ce que cela vous donne envie de reconduire l’opération dans les prochaines années ?

S. A. : On a appelé cette journée “premières rencontres avec les acteurs du monde socio-économique”, ce n’est pas pour rien. Bien sûr, on souhaite pérenniser ces rencontres. Je pense que le programme a été plutôt bien accueilli, à tous les niveaux. Les pôles de compétitivité, les entreprises, qui ont bien répondu présent pour cet évènement, et surtout les étudiants. Le retour des étudiants est vraiment top !

