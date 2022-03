Ils ont enterré la hache de guerre. Après quatre ans sans marché, la place Jean Jaurès devrait normalement retrouver ses forains le 3 mai prochain, annonce un communiqué de presse de la Ville de Marseille (voir ci-dessous). C’est en tout cas ce qui est ressorti à l’issue d’une réunion de trois heures entre les syndicats des forains, remontés depuis plusieurs mois, et les trois maires de secteur compétents sur l’épineux dossier de la Plaine : Sophie Camard (1er), Didier Jau (5e) et Pierre Benarroche (6e).

Marché de La Plaine

Communiqué de la ville @marseille pic.twitter.com/U00aMLSnq3 — Sophie Camard (@SophieCamard) March 14, 2022

Plusieurs points de blocages ont été évoqués : sur la question des jardinières, les maires de secteurs campent sur leur position de ne pas les déplacer, comme le réclamaient les forains. Ces derniers estimaient en effet que les jardinières constituaient de la place perdue pour les forains ainsi que « des urinoirs et des portes-seringues ». Or, les maires de secteurs excluent de nouveaux travaux, conformément aux revendications des riverains. Toutefois, « il a été suggéré aux forains qu’ils viennent tous sur la place et qu’il serait procédé à des adaptations de l’espace public si des problématiques étaient observées », rapporte l’adjoint aux emplacements publics de la mairie, Roland Cazzola. Par ailleurs, la Ville a délivré à ce jour 202 emplacements, comme prévu initialement, mais n’exclut pas « de monter jusqu’à 210 si besoin ». A l’époque, avant le démarrage des travaux en 2018 place Jean Jaurès, les forains étaient au nombre de 238 : un nombre qui aurait baissé aujourd’hui, certains forains ayant stoppé leur activité depuis. Un constat sur lequel se base la mairie pour établir ce calcul. « Pour accéder à la Plaine, il faudra un Kbis, un arrêté de fixité et des cotisations à jour », résume l’adjoint à la mairie.

Reste la problématique des bornes de sécurité, « condition sine qua non » pour Roland Cazzola du retour des forains. Or, la Société publique locale d’aménagement de l’aire métropolitaine (Soleam) évoque « des soucis techniques » sur leur mise en service. Ce mardi 15 mars, des ouvriers ont été aperçus place Jean Jaurès s’affairer sur ces bornes. De nouveaux travaux qui inquiètent Les riverains de la Plaine : « incroyable, moins d’un an après avoir livré la place Jean Jaurès, on la perce à nouveau pour accéder aux bornes automatiques ? Jusqu’à quand va durer cette mascarade ? » s’indigne sur Twitter Nicolas Rutily, membre du collectif. De son côté, la Ville assure prendre prochainement attache à ce sujet avec la Métropole Aix-Marseille Provence principal actionnaire de la Soleam.

Incroyable ,moins d’1 an après avoir livré la place Jean-Jaurès, on la perce à nouveau pour accéder aux bornes automatiques. Jusqu’à quand va durer cette mascarade @AMPMetropole ?

Quel gaspillage de l’argent public !. pic.twitter.com/H6i4fEs8xm — Nicolas Rutily (@NRutily) March 14, 2022

Marché de la Plaine : « On a hâte de revenir à la maison »

Du côté des forains, la colère qui a éclaté la semaine dernière et occasionné une série d’opérations escargot, semble apaisée. « On sent que la mairie nous écoute. Ils ont été indulgents, compréhensifs », reconnaît Titin Sanchez, président du syndicat des marchés de France, contacté par Gomet’. Les forains aussi ont fait des concessions : « La mairie nous dit qu’on rentre tous sur la place. S’il s’avère qu’il y a effectivement des problèmes sur les emplacements, nous leur signalerons, mais si nous y parvenons, nous ne réclameront plus l’enlèvement du mobilier urbain », poursuit Titin Sanchez. D’ici mai, les syndicats prévoient tout de même de se pencher sur la liste des 202 emplacements attribués par la mairie. L’heure est encore à la joie pour les forains : « Revenir sur cette place, c’est comme rentrer à la maison. Nous allons enfin retrouver nos habitudes, notre clientèle … Certains parmi nous sont là depuis trois ou quatre générations » glisse Titin Sanchez, ému.

Afin de maintenir le dialogue entre les différents acteurs, la commission des marchés, qui avait disparue sous l’ancienne municipalité, a été restaurée et « sera régulièrement convoquée » pour faire le point sur l’ensemble des marchés de la ville explique la mairie.

