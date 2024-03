La Métropole Aix-Marseille-Provence lance une enquête publique sur son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Pays d’Aix, ouverte jusqu’au 4 avril 2024. Ce plan, qui couvre les 36 communes de la région, dessine les contours du développement urbain et de l’aménagement du territoire pour les années à venir.

Cette enquête offre l’opportunité aux citoyens, entreprises, associations et autres parties prenantes de prendre connaissance du projet et de faire part de leurs avis et remarques. Après avoir été soumis à une phase de concertation ayant abouti à l’arrêt du projet de PLUi le 12 octobre 2023, cette enquête constitue une étape majeure avant son approbation finale prévue fin 2024. Conçu en collaboration étroite avec les maires et les habitants, ce document s’attache à répondre aux défis spécifiques du Pays d’Aix. Son objectif est d’orienter le bassin aixois vers une transition harmonieuse intégrant les préoccupations sociales et économiques tout en préservant l’environnement.

Les résidents des 36 communes du bassin aixois sont concernés, notamment ceux d’Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Gardanne, Pertuis et Vitrolles, parmi d’autres.

Pour donner leurs avis, les résidents des communes du Pays d’Aix ont plusieurs options : via un registre numérique, par mail à l’adresse suivante : enquetepublique-plui-paysdaix@mail.registre-numerique.fr ou en utilisant les registres d’enquête papier disponibles dans les 36 communes du Pays d’Aix ainsi qu’au siège de l’enquête publique établi au : Quatuor – Bâtiment B – Route de Galice – 13090 Aix-en-Provence.

Par courrier adressé à : Monsieur Marcel Germain – Président de la commission d’enquête du PLUi du Pays d’Aix – Métropole Aix-Marseille-Provence – Direction Urbanisme – Service Urbanisme Secteur Nord – BP 48014 – 13567 Marseille Cedex 02.

Ou bien encore, en participant aux permanences de la commission d’enquête, dont les dates et lieux sont indiqués sur le registre numérique