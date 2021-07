C’est officiel : le masque en extérieur redevient obligatoire ce mercredi 28 juillet dans les Bouches-du-Rhône dans les lieux les plus fréquentés, a annoncé la Préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué. Une mesure déjà évoquée par le Préfet Christophe Mirmand et confirmée par le sous-préfet Benoît Mournet à Gomet’ la veille au regard des chiffres alarmants de l’épidémie de Covid-19 dans le département, où le taux d’incidence est de 426 cas pour 100 000 habitants (le seuil d’alerte étant fixé à 50). La Préfecture n’a donc pas attendu l’aggravation des chiffres pour sauter le pas et officialiser la nouvelle.

Les lieux concernés par le port du masque obligatoire sont les suivants :



– les espaces extérieurs ouverts au public où de fortes densités de population sont constatées.

– les marchés de plein-air alimentaires ou non-alimentaires

– pour tout événement générant un rassemblement important de population sur la voie publique

– aux abords des crèches, établissements scolaires et établissements d’enseignement supérieur dans un rayon de 50m aux alentours, aux heures de fréquentation liées à l’entrée et la sortie des élèves et des étudiants

– dans les espaces d’attente des transports en communs terrestres, maritimes et aériens

– aux abords des centres commerciaux dans un rayon de 50m

– aux abords de slieux de cultes dans un rayon de 50m aux heures d’entrée et de sortie des offices

– au sein des espaces et des files d’attente en extérieur des établissements recevant du public

En revanche, le port du masque n’est pas obligatoire sur les plages, dans les espaces naturels, parcs et jardins. Il ne s’applique pas non plus pour les personnes pratiquant une activité sportive, les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant cette dérogation, et aux usagers de deux-roues.

Enfin, le port du masque obligatoire s’accompagne d’une interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique (hors terrasse). La préfecture rappelle que tout contrevenant à ces obligations s’expose à une amende de 135 euros.

