C’est une fin de semaine qui s’annonce chargée. Ce vendredi 17 décembre, en parallèle du conseil municipal marseillais et à la veille des vacances de Noël, la Région Provence Alpes Côte d’Azur tiendra sa dernière assemblée plénière de 2021. Mais si l’année touche à sa fin, ce n’est que l’aube d’un second mandat pour Renaud Muselier : le président de Région réélu en juillet dernier doit ainsi préparer les six années à venir. Au menu de cette plénière, 35 rapports sont donc inscrits, notamment celui portant sur le vote des orientations budgétaires qui courront jusqu’en 2027, avec une capacité d’investissement fixée à 600 millions d’euros par an. Ces orientations se déclinent en six axes, détaillés par Renaud Muselier à l’occasion d’une conférence de presse jeudi 16 décembre :

– La santé et plus particulièrement la réponse à la crise sanitaire. Mercredi 15 décembre, le ministre de la Santé Olivier Véran, en visite dans le Vaucluse aux côtés de Renaud Muselier, a d’ailleurs annoncé une aide d’1,5 milliard d’euros pour 37 hôpitaux régionaux. Le président de Région entend utiliser cette somme pour poursuivre la lutte contre les déserts médicaux

– La lutte contre le harcèlement scolaire et les violences faites aux femmes. La Région votera aussi demain un nouveau règlement pour son plan de lutte contre la précarité menstruelle

– L’environnement, avec la poursuite du programme Une cop d’avance ( « 40% du budget total », précise le président de Région). A ce titre, la Région votera ce vendredi 17 décembre la mise en place de mouillage écologique pour éviter la destruction de fonds marins par les navires de plaisance. L’Office environnemental de propositions et d’actions, organe issu de l’alliance de Renaud Muselier avec Jean-Marc Governatori, défendra pour sa part un engagement de la Région pour le bien-être des animaux de compagnie et des équidés.

– L’attractivité de la région pour « en faire la plus belle de France d’ici 2030 ». Au cours de l’assemblée plénière, cela passera notamment par le lancement d’un appel d’offre et d’un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du plan montagne 2022

L’assemblée devrait également voter la mise en place d’un dispositif visant à lutter contre le complotisme et la désinformation : ce dispositif consistera en la mobilisation de 66 acteurs issus de la culture scientifique pour mener des actions de sensibilisation auprès des jeunes publics, entre autres. Enfin, en raison de la situation sanitaire, l’assemblée se tiendra en tout petit comité, uniquement en présence des membres de la commission permanente et des présidents de groupe.



L’ordre du jour de l’assemblée plénière du 17 décembre 2021

