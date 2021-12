[Déambulation] Un carrousel en cavale…

Jamais 203. Crédit : Augustin Le Gall.

Générik Vapeur, Trafic d’Acteurs d’Engins, la compagnie de théâtre de rue, va rendre les sujets du manège vivant ce samedi 18 décembre. Incarnant Pégase, sur un vélo-poisson ou un vélo tiercé, créant des planches d’atterrissage, comme mammouth ou prenant la forme d’un triporteur tango… le carrousel prendra vie et s’offrira une balade sur les quais du Vieux-Port de Marseille.

Au départ de l’esplanade du Mucem J4, les artistes prendront place pour illuminer les rues, à terre et dans les airs à partir de 18h15.

[Ateliers créatifs] Découvrez le 11e festival des enfants à Villa Noailles

Affiche de l’événement

Ce weekend et jusqu’au 23 décembre, la Villa Noailles organise le 11e festival pour les enfants à Hyères. Outre les ateliers en famille, les enfants pourront suivre des ateliers de 4 jours du lundi 20 au jeudi 23 au matin. Ils créeront en compagnie d’un jeune artiste issu des concours ou des expositions programmés par la villa Noailles en 2021. En clôture des ateliers, les enfants présenteront leurs créations aux parents et au public.

[Concerts] Les animaux chantants au Mucem

Affiche du petit oiseau de feu au Mucem (Crédit : DR)

Le Mucem propose, pendant toutes les vacances de Noël, des musicaux, des ciné-concerts et concerts dessinés, qui « mettent en scène et font chanter les animaux sauvages, les animaux fantastiques, les animaux poètes, les animaux imaginaires » selon le site du Mucem. Il y en aura bien évidemment pour tous les âges et pour tous les goûts musicaux. Ce weekend découvrez le spectacle « Le petit oiseau de feu », un oiseau légendaire des contes russes, qui prend vie dans un concert illustré et en musique à partir de 6 ans.

[Fêtes] Noël au Palais

Le Palais Longchamp met ses pendules à l’heure de noël samedi 18 décembre. Des plus petits au plus grand, des ateliers artistiques, de magie, de scrapbooking seront proposées avec des spectacles de marionettes, qui apporteront de la convivialité dans le village de Noël. Des lectures de contes de Noël seront également proposées.

À 10h, c’est la chorale Anguélos qui prendra place sur les marches du palais Longchamp pour un récital.

Les activités, organisées par la mairie du 4 et 5ème arrondissement de Marseille, auront lieu de 10h à 12h puis de 13h30 à 17h.

[Sport] Une patinoire éphémère sur la Canebière

Une nouvelle patinoire de 106m² est en cours d’installation sur la Canebière. Elle ouvrira le samedi 18 Décembre pour rester ouverte jusqu’au 2 Janvier. Cette patinoire sera synthétique, sans glace mais avec un revêtement plastique glissant. L’accès y sera gratuit de 10h à 19h, sur réservation et avec passe sanitaire dès 12 ans.

[Environnement] Ramassage festif !

Réunissant ses partenaires, l’association Clean My Calanques a mis les petits plats dans les grands pour ce ramassage sous le signe des fêtes !

Pour cette dernière opération avant la fin de l’année, le rendez-vous est prévu à 12h dimanche 19 décembre au port de la pointe rouge.

Des trucks seront installés pour servir du vin chaud, des gâteaux vegan et le Jardin de Jeannot proposera ses fruits et légumes de saison à la vente. Ce sera aussi le moment de découvrir des artisans produisant des savons, cosmétiques, bijoux à Marseille et aux alentours, de danser sous les rythmes de deux DJ marseillais ou encore d’une séance de crossfit.

> Plus de détails

