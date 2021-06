« Chez nous on prend soin de vous ». Pour Isabelle Brémond, directrice de Provence Tourisme, « cela pourrait être le slogan de la campagne de promotion de pour l’été 2021 ». Face à la difficulté de voyager à l’étranger en raison du Covid-19 et la saison approchant, toutes les régions de France passent à l’offensive pour attirer un maximum de touristes français dans leur giron.

Pour Provence Tourisme, la promotion du département passe avant tout par la sécurité sanitaire, comme l’ont exposé sa directrice et les différents directeurs d’office de tourisme des Bouches-du-Rhône à l’occasion d’une conférence de presse pour présenter leur stratégie mardi 18 mai. Une stratégie qui vise « les résidents d’abord, qui sont nos meilleurs ambassadeurs, et ensuite les touristes », précise Danielle Milon, présidente de Provence Tourisme. Pour rassurer les touristes comme les résidents, une charte sera notamment mise en place à l’entrée de tous les offices de tourisme à la fois pour rappeler les consignes sanitaires et leur permettre de situer les différents point de dépistage, explique Isabelle Brémond. « Il s’agit d’accompagner les touristes, les aider à se repérer dans le contexte sanitaire. Ainsi, on ajoute à la sécurité la notion d’hospitalité pour qu’ils se sentent bien chez nous ».

La sécurité sanitaire devra aussi s’appliquer pour les touristes étrangers. « Nous allons entrer dans une façon de voyager où il faudra intégrer la sécurité sanitaire. Il faudra mettre en place des conditions simples qui ne soient pas un frein au voyage », constate pour sa part Philippe Bernand, directeur de l’aéroport Marseille Provence.

Afin d’inciter touristes et résidents à retourner dans les lieux de vie, Provence Tourisme mise sur l’opération My Ticket Provence, qui a débuté le 31 mai et qui consiste à distribuer sur demande dix bons de dix euros chaque semaine valables dès 30 euros de consommation dans les restaurants, hébergements, artisans et autres, soit cent euros par personne et par semaine au total. Une opération à 500 000 euros pour le Département, qui vise à générer 1,5 million d’euros dans l’économie locale.

De nouveaux lieux à découvrir : le Rocher Mistral et le Mx

Provence Tourisme mise également sur l’émergence de nouvelles attractions pour inciter les touristes à venir. C’est le cas du projet du Rocher Mistral, au Château de la Barben, qualifié de « Puy du fou local ». Ce vaste projet à 30 millions d’euros, présidé par le propriétaire du château Vianney D’Alançon, veut faire renaître l’Histoire des lieux et raconter la vie de la famille de Forbin, qui habitait le château au 17e siècle. « Il y a aura aussi un grand marché provençal authentique, une offre gastronomique au sein des écuries du château, et l’excellence en matière de spectacles vivants», promet Jean-Guillaume Parmentier, directeur général du Rocher Mistral. Le parc ouvrira ses portes le 1er juillet et la billetterie est d’ores et déjà ouverte.

Dans un style moins ancien mais typiquement provençal, Marjorie Gauthier-Deblaise, directrice de projets transformation et stratégie chez Pernod Ricard, annonce l’inauguration prochaine du Mx, un lieu hybride autour du pastis Pernod-Ricard. A la fois musée, restaurant, concept-store, le lieu a pour vocation de « réenchanter l’anis » et ouvrira à la mi-juin aux Docks, avec une inauguration officielle le 12 juillet prochain.

