Une journée après avoir présenté ses 200 propositions programmatiques pour Marseille, Martine Vassal, candidate LR dans la cité phocéenne, était au musée Regards de Provence vendredi 7 février matin pour présenter l’ensemble des binômes qui conduiront sa campagne dans les huit secteurs de la ville. Si certaines personnalités présentées sont ancrées dans le paysage politique marseillais depuis longtemps, de nouveaux visages issus de la société civile font leur apparition dans le casting de la candidate Vassal. Zoom.

1. Audrey Lucchinacci, numéro 2 dans le secteur 4-5

Désignée pour être le binôme de Jean-Philippe Agresti dans le secteur 4-5, Audrey Lucchinacci est une personnalité engagée dans la défense des commerçants. Vice-présidente de la CPME 13 aux côtés d’Alain Gargani, elle a monté son premier salon de coiffure à l’âge de 20 ans. Elle fut également présidente par le passé de la Fédération des commerçants des 4e et 5e arrondissements. Elle est mère de trois enfants.

2. Emmanuelle Charafe-Jauffret, numéro 2 dans le secteur 9-10

Derrière la tête de liste Lionel Royer-Perreaut, c’est Emmanuelle Charafe-Jauffret qui officiera en tant que numéro 2 dans le secteur 9-10. Cancérologue spécialisée en pathologie mammaire à l’Institut Paoli-Calmette, elle est également professeur de médecine et chercheuse au sein de l’INSERM. Elle se lance pour la première fois en politique.

3. Marion Bareille, numéro 2 dans le secteur 13-14

Pour ses débuts en politique, c’est dans un secteur très disputé qu’a été positionnée Marion Bareille, en numéro 2 du général David Galtier. Mère d’une petite fille, cette femme de 37 ans a grandi dans le quartier de Saint-Jérôme (13e arrondissement). Elle a vécu aux Etats-Unis, avant de revenir à Marseille, où elle exerce en tant que directrice financière au sein de LCL.

4. Jazia Kerbadou, numéro 2 dans le secteur 15-16

Positionnée en numéro 2 dans le 15-16 derrière l’acteur Moussa Maaskri, Jazia Kerbadou n’est pas tout à fait une novice de la politique, puisqu’elle est déléguée LR dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille. Cette mère de 38 ans, commerçante de profession, est également une militante associative très investie dans ce secteur de la ville.

L’ensemble des binômes de Martine Vassal à Marseille :



> Secteur 1-7 : Sarah Bernasconi et Alain Gargani

> Secteur 2-3 : Solange Biaggi et Thomas Soto

> Secteur 4-5 : Jean-Philippe Agresti et Audrey Lucchinacci

> Secteur 6-8 : Martine Vassal, Yves Moraine et Catherine Pila

> Secteur 9-10 : Lionel Royer-Perreaut et Emmanuelle Charafe-Jauffret

> Secteur 11-12 : Julien Ravier et Valérie Boyer

> Secteur 13-14 : David Galtier et Marion Bareille

> Secteur 15-16 : Moussa Maaskri et Jazia Kerbadou



