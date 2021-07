L’association des Communes forestières Provence Alpes Côte d’Azur (ACF Paca) souhaite faire sortir de l’ombre les 947 maires forestiers de la région Sud. La forêt y représente 11 000 emplois directs. L’association basée à Gardanne et présidée par Michel Grambert, adjoint au maire de la commune de Selonnet (04) lance une campagne de communication digitale pour sensibiliser les élus et le grand public au « rôle essentiel des maires de communes forestières dans la gestion des espaces forestiers ».

Depuis le 1er juillet jusqu’au 13 juillet 2021, la campagne digitale s’articule autour de six gifs animés, postés deux fois par semaine sur les comptes des réseaux sociaux des communes forestières de la région (Twitter, Facebook et LinkedIn, sur le nouveau site internet www.communesforestieres-paca.org

Cette action de communication a un aussi un objectif politique : combattre « le projet du gouvernement d’augmenter la contribution des communes aux financements de l’Office national des forêts, tout en prévoyant une nouvelle baisse des effectifs de cet établissement public, en charge de la gestion des forêts publiques. »

L’association porte la voix des élus des six départements pour orienter les politiques forestières, satisfaire aux besoins énergétiques et défendre l’utilisation des bois locaux dans les constructions publiques, tels que le bois certifié Bois des Alpes ou le pin d’Alep. Elle est partenaire de l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne, un centre de ressources en ligne et un outil d’évaluation des politiques publiques unique en France, basé à Valabre entre Aix et Gardanne, animé en partenariat avec la Région Sud.

Avec l’Institut de formation forestière communale (IFFC), ACF Paca propose des formations aux élus des six départements de la région :