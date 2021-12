[Exposition] « VIH/sida, l’épidémie n’est pas finie ! »

Le Mucem retrace l’histoire sociale et politique du virus du Sida à travers une nouvelle exposition à partir du 15 décembre. La découverte de la maladie, remontant aux débuts des années 80, est d’abord vécu comme un traumatisme pour les malades, qui vont être victimisés et stigmatisés, de par leur prise en charge avec des mesures disproportionnées, ce qui va conduire à l’invisibilisation des causes de l’épidémie.

De l’expérience individuelle aux représentations collectives du virus, l’exposition se concentre aussi bien sur les aspects scientifiques, médicaux que politiques et sociaux. Montrer que le virus n’est pas vaincu est une des volontés du musée, ce qui permet de questionner les moyens mis en place pour lutter contre la propagation des épidémie et la gestion des crises sanitaires.

Le Mucem organise des portes ouvertes du mardi 14 décembre de 16h à 22h en avant-première l’exposition « VIH/sida, l’épidémie n’est pas finie ! » en suivant notre émission spéciale « Mucem : Le direct » en ligne sur Facebook, Instagram et YouTube dimanche 12 décembre 2021 à 19h.

> Détails



Mucem

J4— niveau 2

[Cinéma] Aix-en-Provence : l’œuvre de Jean Renoir

Jusqu’au 31 décembre, l’Institut de l’image consacre une rétrospective à l’oeuvre de Jean Renoir. Fils du peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir, il a gardé de son père l’attachement au mouvement, à l’éphémère. Datant de 1924, La fille de l’eau jusqu’à son dernier film de cinéma, Le caporal épinglé, l’Institut retrace la filmographie au fil de l’eau du cinéaste…

Les projections prévues ce week-end :

La vie est à nous (1936) – Vendredi 10 décembre 14h30 et dimanche 12 décembre 18h10

Le journal d’une femme de chambre – Vendredi 10 décembre 18h15

Bondu sauvé des eaux (1932) – Vendredi 10 décembre 20h15

Le carrosse d’or – Samedi 11 décembre 14h

La bête humaine (1938) – Samedi 11 décembre 20h

Le testament du docteur Cordelier – Dimanche 12 décembre 16h

> La programmation complète



Institut de l’image / Cité du livre

8 – 10, rue des Allumettes

13100 Aix-en-Provence

[Environnement] Vitrolles : plantation participative

Une plantation participative est organisée par la Ville de Vitrolles avec ses partenaires (tels que Carrefour, l’ONF, la RCSC et l’APMN) dimanche 12 décembre. L’objectif est de planter plus de 400 arbres d’espèces variées sur le plateau de l’Arbois.

Le rendez-vous est fixé à 9h au parking du radar.

> Plus d’informations

[Anniversaire] Martigues : 1 an de l’Atelier

La Ressourcerie, atelier de collecte, vente et revalorisation de mobilier d’objets du quotidien fête son premier anniversaire. À À cette occasion, vous pourrez vous glisser entre la vaisselle, les luminaires, les livres, l’électroménager, les jeux pour une visite des ateliers. Des stands présenteront les chantiers d’insertion de l’Atelier ressourcerie et des ateliers (fabrication d’éponges tawashi, tri des déchets) seront organisés.



Cet atelier a pour objectif de promouvoir le réemploi et la réutilisation de nos objets du quotidien. Une braderie est prévue devant la boutique avec une vente d’objets à l’intérieur.

> Plus d’informations au 04 42 09 72 15



L’Atelier – Ressourcerie

Rue Paul Painlevé

13500 Martigues

[Fêtes]

Fruits de mer et caviar au château Beaupré

Source : site du Château de Beaupré.

Dans le chai à Barriques du château de Beaupré, la famille Double accueille tout un chacun pour ses « Accords Mets de Fêtes & Vins ». Samedi, l’ostréiculteur Massabiau présentera ses fruits de mer et dimanche, Kaviari proposera des dégustations de caviar avec les vins du château de Beaupré. Les dégustations se font sur entrée libre et gratuite de 11h à 13h et de 16h à 18h.

Apiculteurs, ostréiculteurs, foodtrucks…. Des producteurs et artisans locaux animeront la cour du domaine avec un marché unique et local. À la vente, seront aussi proposés les huitres de la Maison Massabiau (Étang de Thau) et les foies gras du Chef Nicolas Bottero.



Le château ouvre ses portes de 10h à 19h samedi et dimanche.

> Détails



Château de Beaupré

3525 route départementale 7N

13760 Saint-Cannat

Un menu aux saveurs de noël au château La Coste

Saumon fumé, chocolat noir… Le château La Coste ouvre ses portes ce week-end pour une dégustation de mets accordés aux vins du château. Un menu composé de sucré et de salé pour mettre en éveil les papilles avant les fêtes.

Entouré d’un domaine viticole, le Château La Coste héberge aussi un centre d’art pensé et réalisé par l’architecte japonais renommé Tadao Ando, trois restaurants et une librairie.

Réservation conseillée ici.

Dégustations possibles les 11, 12, 18 et 19 décembre.



Château La Coste

2750 route de la Cride

13610 Le Puy-Sainte-Réparade

Et aussi :

