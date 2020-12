Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

C’est l’un des plus grands et des plus beaux projets du territoire. La Citadelle de Marseille développée par le Groupe SOS sur le site du Fort d’Entrecasteaux, dominant le Vieux-Port depuis la colline Saint-Victor, va devenir à partir de fin 2022 un lieu où l’on viendra se promener et apprendre. Récit. La municipalité de Jean-Claude…