Entre deux vagues de pluie et de mistral… Depuis deux semaines, les agents CGT de la collecte des déchets sont en grève contre la mise en place dès janvier 2022 de loi de transformation de la fonction publique. Rejoins rapidement par l’Unsa et la FSU, les grévistes réclament notamment une baisse de leur temps de travail, au nom de la pénibilité du métier exercé. À la suite du ralliement mercredi 8 décembre du syndicat majoritaire Force ouvrière (FO), conduit par son patron Patrick Rué, qui avait pourtant signé un accord fin septembre, le mouvement s’est durci.

Comme en septembre, les poubelles du centre-ville débordent, et les détritus, bien aidés par les dernières précipitations et le vent, se dispersent en direction de la mer. La Métropole Aix-Marseille Provence, en charge de l’entretien de la voirie et de la collecte, semble à cours de solution.

Les négociations sont au point mort

Crédit JFE / Gomet’

Yves Moraine, vice-président métropolitain, est bien sur le front, mais il piétine. L’ancien maire des 6e-8e arrondissements, porte-parole de la Métropole sur ce dossier, a rassemblé l’intersyndicale à deux reprises cette semaine, afin de négocier une sortie de crise. La première réunion a conduit à l’adhésion de FO à la grève, et la seconde, tenue jeudi 9 décembre, aboutit aujourd’hui à un nouveau durcissement du mouvement.

Les centres de transfert et les dépôt sont désormais bloqués, « à la grande surprise de la Métropole », indique le communiqué de l’institution diffusé jeudi 9 décembre. La collecte dans les rues de Marseille est aujourd’hui « totalement paralysée » poursuit l’institution. Et ce n’est pas la trentaine de bennes de secours installées mercredi qui conduiront à un retour à la normale. Plus de 200 tonnes de déchets sont actuellement déposées sur la voie publique.

La Métropole menace de contre-attaquer

Voyant que la méthode douce ne fonctionne pas, Yves Moraine menace les syndicats de passer à l’offensive. « Si la collecte ne s’améliore pas, avec un service minimum (…) nous devrons avoir recours au soutien des forces de l’ordre et à la réquisition pour ne pas pénaliser les Marseillais et les commerçants à l’approche des fêtes de fin d’année », avertit le porte-parole de la Métropole dans cette affaire. « Les Marseillais ne comprendraient pas que la situation s’aggrave et que les ordures continuent à s’accumuler dans les rues » alors que la Métropole « insiste auprès de la préfecture pour faire reconnaître la pénibilité des métiers de la collecte », se justifie Yves Moraine. Le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault seront à Marseille en début de semaine prochaine dans le cadre du plan Marseille en grand. L’occasion pour l’État de constater les dégâts.

Document source : communiqué de la Métropole AMP

