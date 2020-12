C’est l’un des plus grands et des plus beaux projets du territoire. La Citadelle de Marseille développée par le Groupe SOS sur le site du Fort d’Entrecasteaux, dominant le Vieux-Port depuis la colline Saint-Victor, va devenir à partir de fin 2022 un lieu où l’on viendra se promener et apprendre. Interview de Cyprien Fonvielle, responsable du projet de La Citadelle de Marseille, et directeur d’Acta Vista et Bao Formation.

