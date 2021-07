Souriant, légèrement ému mais surtout soulagé. Cinq jours après sa victoire face au Rassemblement national, Renaud Muselier commence tranquillement à reprendre ses habits de Président de Région. Ce vendredi 2 juillet, il a été officiellement réélu par l’ensemble de sa majorité, soit 84 votes pour et 39 bulletins blancs correspondants au nombre de conseillers régionaux d’extrême droite. « On sort d’une campagne particulièrement violente et je remercie chaleureusement les électeurs de m’avoir fait confiance », déclare-t-il lors du point presse organisé dans la foulée de son investiture.

Muselier veut associer la gauche aux décisions

Pour autant, difficile de se réjouir complètement de ce scrutin où plus de deux électeurs sur trois n’ont pas participé. « Cette élection nous oblige tout particulièrement à répondre aux attentes », prévient-il. Renaud Muselier sait qu’il doit aussi sa victoire à la gauche et aux écologistes, plus particulièrement Jean-Laurent Félizia qui a retiré se liste au second tour pour faire barrage au RN. « Je tiens à le remercier pour son sens des responsabilités. Il a sacrifié sa liste pour éviter le pire ». Même Jean-Marc Governatori, candidat écolo-centriste, qui n’avait réuni que 5,28% des voix au premier tour a eu droit à une petite attention : « Ils seront associés tous les deux associés au pilotage de la région. J’en fait le serment solennel, et cette parole sera tenue au nom de la parole donnée », promet-il. Dans les faits, cette association passera par la création d’un comité d’une vingtaine de membres de la gauche et des écologistes. Ils pourront proposer des délibérations au conseil régional qui choisira ou non de les voter. Il faudra cependant attendre un peu pour voir ce nouvel organe prendre corps : « Cela nécessite une modification du règlement intérieur, de préciser plusieurs détails techniques. Nous y travaillons dur et mon objectif est de le voir naître au plus tôt », assure-t-il. Mais ce ne sera pas le cas pour la prochaine assemblée plénière prévue le 23 juillet.

Cette main tendue à la gauche n’est pas sans inquiéter le candidat malheureux du RN Thierry Mariani. Désormais conseiller régional d’opposition, il a commencé par adresser « ses félicitations républicaines » à son adversaires. Mais très vite, il a souligné l’importance de « respecter le scrutin (…) La moindre des choses est qu’on ait au minimum des droits supérieurs à ce groupe qui n’existe pas dans la séance », réclame-t-il. Mais Thierry Mariani reste beau joueur et promet de soutenir la majorité « quand elle fera des propositions constructives ».

Education, transports, santé… les prochains dossiers chauds

Tout juste confirmé à son poste, Renaud Muselier affirme qu’il va se mettre rapidement au travail avec plusieurs dossiers chauds. En pleine crise du Covid-19, le Président de la Région Sud veut « mettre en place un quartier général de la relance durant l’été » et éviter « dans la mesure du possible une quatrième vague ». Sur les transports, la Région doit désigner au mois d’octobre les lauréats des premiers appels d’offres sur l’ouverture à la concurrence des lignes Marseille-Vintimille et du réseau TER de la Côte d’Azur. Enfin, Renaud Muselier veut « préparer au mieux la rentrée prochaine dans les lycées et les universités (…) le moment pour nous de déclencher nos premières cautions pour les logements étudiants ou les prêts pour ceux qui lanceront leur entreprise ». Et sur la totalité de son mandat, il annonce une enveloppe d’un milliard d’euros pour rénover les lycées et en construire de nouveaux avec le rectorat.

Renaud Muselier visiblement détendu devant la presse après sa réélection (Crédit RM)

Muselier désigne ses quinze vice-présidents

Pour appliquer son programme, le chef de la Région s’appuie sur son ancien cabinet avec comme directeur Jean-Philippe Ansaldi et Romain Simmarano en adjoint. Par contre, les élus à la tête des délégations changent. Dans la foulée de son élection au perchoir de l’Hôtel de Région, Renaud Muselier a désigné une nouvelle équipe de quinze vice-présidents dont voici la liste :

– Christian Estrosi, 1er vice-président en charge des relations internationales et de la francophonie

– Chantal Eyméoud, 2e vice-présidente en charge du plan montagne et des affaires européennes

– François de Canson, 3e vice-président en charge du développement économique, de l’attractivité, du tourisme et de la prévention des risques majeurs

– Sophie Joissains, 4e vice-présidente en charge de la culture

– David Géhant, 5e vice-président en charge de l’aménagement du territoire, de l’aide aux communes et des intercommunalités

– Bénédicte Martin, 6e vice-présidente en charge de l’agriculture, de la viticulture, de la ruralité et du terroir

– Jean-Pierre Colin, 7e vice-président en charge des finances et des partenariats de coopération

– Véronique Borré, 8e vice-présidente en charge de la sécurité, de la défense, du soutien aux forces de l’ordre et de l’innovation pour une région apaisée

– Nicolas Isnard, 9e vice-président en charge de la formation professionnelle et de la politique de l’emploi

– Marie-Florence Bulteau-Rambaud, 10e vice-présidente en charge de l’orientation des lycées, de l’éducation et de l’apprentissage

– Serge Amar, 11e vice-président en charge de l’artisanat, du commerce, des TPE et des PME

– Virginie Pin, 12e vice-présidente en charge de l’art de vivre, du patrimoine et des traditions

– Jean-Pierre Serrus, 13e vice président en charge des transports et de la mobilité durable

– Jacqueline Bouyac, 14e vice-présidente en charge du renouveau démocratique, de la participation citoyenne et du renforcement des services publics

– Ludovic Perney, 15e vice-président en charge de la jeunesse, des sports et de la vie étudiante

La photo de famille des 84 conseillers de la majorité de Renaud Muselier (Crédit RM)

Une Région au service des collectivités

Avec une cinquantaine de maires et présidents d’intercommunalités dans sa majorité, Renaud Muselier affirme que la Région sera au service des autres collectivités. « Ce que j’impose à la région, c’est de faire confiance aux communes, aux intercommunalités et aux départements », explique-t-il. Pour joindre le geste à la parole, il a d’ailleurs invité à la tribune les présidents de Département et de Métropole de sa famille politique : Martine Vassal pour les Bouches-du-Rhône, Hubert Falco pour Toulon, Dominique Santoni pour le Vaucluse, Jean-Marie Bernard pour les Hautes-Alpes… Ne manquait que Eric Ciotti, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes qui avait été particulièrement dur avec le choix de Renaud Muselier d’intégrer des candidats LREM dans sa liste.

Renaud Muselier aux côtés de ses soutiens présidents de Département et de Métropole de la Région (Crédit DR)



Le président veut laisser plus de places aux intercommunalités de la région et annonce la création prochaine d’un conseil régional des intercommunalités. Celui qui se dit « ouvert aux autres » affirme même qu’il est prêt à travailler avec la mairie de Marseille désormais dirigée par la gauche. Quelques minutes avant le démarrage de l’assemblée plénière, il a d’ailleurs reçu Benoît Payan « qui voulait me féliciter en personne ». Le maire de Marseille et le président de la Région Sud ont notamment évoqué les aides potentielles pour la capitale régionale. « J’ai toujours dit que j’étais prêt à soutenir les bons projets quelque soit la couleur politique. En plus, je suis Marseillais alors il n’y a pas de raison que je vienne pas en aide à la ville », assure Renaud Muselier.

Liens utiles :



> [Régionales] Renaud Muselier (LR) : « Nous avons pris notre destin en main »

> [Humeur] Muselier remet Mariani à sa place