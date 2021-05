Séisme annoncé en Provence-Alpes-Côte d’Aur à un mois et demi des élections régionales. Publié mardi 11 mai, le dernier sondage Ipsos-Sopra Steria* pour France Bleu et France 3 ne fait pas la part belle au sortant Renaud Muselier (LR) de la Région Sud. Au contraire, c’est la liste Rassemblement national menée par Thierry Mariani qui arriverait en tête au premier et au second tour dans toutes les hypothèses. D’après cette même étude, 56% des personnes interrogées estiment pourtant que le bilan de la majorité régionale sortante (LR) est bon, voire excellent. Les élections régionales se tiendront les 20 et 27 juin prochains.

En 2015, à l’occasion du second tour des dernières régionales en Provence Alpes Côte d’Azur, la liste d’union de la droite menée par Christian Estrosi l’avait emporté avec 54,78% des voix. Le maire de Nice était sorti vainqueur du scrutin devant Marion Maréchal-Le Pen (RN) après le retrait de la liste menée par Christophe Castaner (LREM).

Régionales : trois cas de figures possibles au premier tour, mais toujours la même issue

• Option n°1 : liste de la majorité présidentielle et liste Les Républicains distinctes

Thierry Mariani (RN) arriverait en tête avec 37% des intentions de vote au premier tour. La liste LR-UDI menée par le président sortant de la Région Sud Renaud Muselier obtiendrait 22%. La majorité présidentielle (LREM-MoDem-Agir-Territoires de Progrès), conduite par la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées Sophie Cluzel, serait quant à elle créditée de 17%. Même score pour le Rassemblement écologique et social (RES composé d’EELV, PS, PCF, Génération.s) mené par Jean-Laurent Félizia. En queue de peloton, les listes de Marina Mesure (La France Insoumise) et d’Isabelle Bonnet (Lutte Ouvrière) récolteraient respectivement 5% et 2% des voix.

• Option n°2 : fusion de la liste de la majorité présidentielle avec celle des Républicains

Dans l’hypothèse d’une fusion des listes de Renaud Muselier avec celle menée par Sophie Cluzel, le RN de Thierry Mariani ferait encore mieux. Au premier tour, le parti d’extrême droite totaliserait 39% des de votes. La liste d’union de la droite, soutenue cette fois-ci par LREM, récolterait 34% des suffrages. Quant au RES, il serait créditée de 20% des voix. Rien ne change pour LFI et FO, qui plafonneraient toujours à 5% et 2% dans ce cas de figure.

• Option n°3 : retrait de liste de la majorité présidentielle

En cas de retrait de la liste soutenue par la majorité présidentielle, Renaud Muselier obtiendrait le même score, soit 34% des suffrages. Le RN arriverait toujours en tête dans cette hypothèse, avec 38% des voix. En revanche, les progressistes gagneraient un point, et compteraient 21% des votes. Les listes LFI et LO resteraient à 5% et 2%.

Un second tour des régionales à l’avantage du RN selon ce sondage

• Option A : la quadrangulaire sans alliance

Au second tour, en cas de quadrangulaire, la liste de Thierry Mariani (RN) arriverait en tête avec 38% des voix. Elle serait suivie par la liste d’union de la droite de Renaud Muselier avec 25% des suffrages. Le RES de Jean Laurent Félizia totaliserait 21% des votes. Enfin, la liste de la majorité présidentielle menée par Sophie Cluzel serait quatrième avec un score de 16%.

• Option B : la triangulaire RN / union de la droite et du centre / union de la gauche

Dans ce cas de figure, le RN serait toujours en tête avec cette fois 40% des voix. L’alliance LR-UDI-MoDem-LREM conduite par Renaud Muselier serait infructueuse et totaliserait 36% des votes. Jean-Laurent Félizia, sans accord compterait 24% des suffrages.

• Option C : la triangulaire sans le soutien de LREM

Même score annoncé pour le RN (40%) avec cette hypothèse. La liste LR-UDI-MoDem de Renaud Muselier reculerait d’un point et compterait 35% des voix. Un point que gagneraient les progressistes avec un total de 25% des suffrages.

Ce sondage détaille enfin les préoccupations actuelles des habitants de la région. On retrouve évidemment l’épidémie de Covid-19 (26%). Un électeur interrogé sur quatre pense d’ailleurs qu’ils prend un risque important en allant voter dans le contexte sanitaire actuel. L’intérêt particulier porté à la délinquance (50%), l’immigration (35%), mais aussi au terrorisme (21%) semble profiter au RN. L’environnement plafonne en revanche à la cinquième position des préoccupations (21%).

*Sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu et France 3, réalisé du 8 au 10 mai 2021 auprès de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif dans la région.

