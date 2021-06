Nouveau rebondissement dans ces régionales 2021 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Jean-Laurent Félizia (EELV) décide finalement de retirer sa candidature « le cœur gros », laissant Renaud Muselier (LR) et Thierry Mariani (RN) s’affronter en duel au second tour. « Aux régionales, dimanche, je voterai pour Renaud Muselier pour battre Thierry Mariani et sa triste cohorte », déclare à contrecœur le candidat Félizia dans son local de campagne ce lundi après-midi. « Je n’ai pas le droit de jouer avec le feu », ajoute-t-il.

Le Varois jette l’éponge au lendemain du premier tour. Une nouvelle qui réjouit le président sortant de la Région Sud. « Je veux très solennellement saluer cette décision républicaine, qu’il a eu l’élégance de m’annoncer en me téléphonant directement », déclare Renaud Muselier dans un communiqué.

Crédité de 16,9% des suffrages, Jean-Laurent Félizia avait pourtant annoncé dimanche 20 juin en fin de soirée sa volonté de représenter la gauche et les écologistes jusqu’au bout de ces élections. Mais après une journée de pression, de critiques et même de menaces de la part des grandes instances nationales partenaires, notamment du PS et d’EELV, le Varois se couche. Jean-Laurent Félizia assure néanmoins que ces invectives n’ont pas pesé dans la balance. « Cette nuit, les résultats officiels sont tombés et l’écart entre Thierry Mariani et Renaud Muselier s’est creusé, il nous a mis face à nos responsabilités », se justifie plutôt le candidat de la gauche rassemblée.

Comme Christophe Castaner l’avait fait en 2015, le paysagiste du Lavandou retire sa candidature pour laisser une chance au front républicain de l’emporter face au RN de Thierry Mariani.

