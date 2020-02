Share on Facebook

Interrogé en marge de la présentation du plan de relance du Port de Marseille Fos, Renaud Muselier est revenu sur les engagements politiques dans les municipales à Marseille des membres de sa majorité régionale.

Le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur regrette la division de la droite et du centre. « Regardez les trois qui étaient là, ils sont tous les trois sur des listes différentes » prend-il pour preuve en évoquant les positions de Caroline Pozmentier, Isabelle Campagnola-Savon et Ludovic Perney – trois des conseillers régionaux de sa majorité, partis respectivement rejoindre Yvon Berland (candidat LREM à la Mairie de Marseille), Martine Vassal et Bruno Gilles.

« C’est une organisation de campagne invraisemblable » conclut-il alors que son propre conseiller politique, Pierre-Louis Cros, est également candidat sur la liste d’Yvon Berland dans le 6-8.

