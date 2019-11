Afin de préparer au mieux la réunion de conciliation entre Martine Vassal et Bruno Gillesqu’il a convoquée pour le mercredi 13 novembre (15h30), Christian Jacob souhaitait s’appuyer sur du solide. LR a donc commandé à l’institut Ifop une enquête d’opinion, dont les résultats ont été publiés mardi 12 novembre dans la presse locale (La Provence) et nationale (Le Figaro).

En tête dans toutes les configurations

Dans le duel qui oppose Martine Vassal et Bruno Gilles à l’investiture LR en vue des municipales à Marseille, le sondage crédite la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Département des Bouches-du-Rhône d’une avance certaine sur le sénateur et ancien maire des 4e et 5e arrondissements de la cité phocéenne.

Pour départager les deux rivaux, quatre hypothèses ont été avancées : Martine Vassal ou Bruno Gilles investis sans dissidence, ou à l’inverse investis avec dissidence de l’autre. Pour le reste, les sondeurs ont appliqué une hypothèse fixe quant aux candidats d’opposition : Stéphane Ravier pour le RN, Saïd Ahamada pour LREM, Samia Ghali pour une liste DVG, Sébastien Barles pour EELV et Benoît Payan pour un rassemblement PCF, LFI et PS.