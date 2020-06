Share on Facebook

Share on Twitter

A l’occasion de l’examen à l’Assemblée Nationale ce vendredi 5 juin du projet de loi portant sur le report éventuel du second tour des municipales, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner s’est exprimé devant les députés.

Il a précisé les conditions de déroulement du scrutin mais aussi de la campagne. Concernant les réunions publiques, si le ministre de l’Intérieur a reconnu que « la question n’a pas encore été totalement tranchée techniquement », elles ne devraient pas poser de problème en zone verte « sous réserves des contraintes de distanciation physique ». La situation est un peu plus complexe en zone orange, où une autorisation préfectorale pourrait être nécessaire : « Nous sommes en train de réfléchir à la façon la plus souple possible de permettre de tenir des réunions publiques, sous la responsabilité des organisateurs », a précisé Christophe Castaner.

Le 22 mai dernier, lors de l’annonce des élections le 28 juin prochain, le ministre de l’Intérieur avait indiqué qu’il « faudrait faire campagne différemment » : « il sera utile de privilégier les campagnes numériques », avait-il alors préconisé. Le ministre de l’Intérieur a donc nuancé ce propos.

J’ai convié ce mercredi @Place_Beauvau avec @j_gourault et @SebLecornu les représentants des partis politiques et les représentants d’associations d’élus à deux rencontres pour échanger autour des modalités d’organisation du second tour. https://t.co/zIBGzP1VB3 — Christophe Castaner (@CCastaner) May 22, 2020

Pour rappel, en France, 4855 communes sont concernées par un second tour des municipales et 16,5 millions d’électeurs devraient être appelés aux urnes le 28 juin prochain.

Liens utiles :



> Retrouvez la vidéo complète de l’audition de Christophe Castaner

> Le second tour des municipales fixé au 28 juin par le gouvernement