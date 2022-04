La nouvelle saison de la Voie est libre, la journée sans voitures organisée par la Ville de Marseille, une fois par mois, a suscité dimanche 27 mars 2022 un engouement inégalé. Malgré une météo mitigée, ce sont plusieurs dizaines de milliers de Marseillais (25 à 30 000 selon une estimation de Gomet’) qui se sont rendus sur le “plus balcon du monde“, profitant en famille d’un espace apaisé, libéré du bruit et de la pollution.



Avant ce dimanche, et depuis la première édition au mois de mai 2021, la Ville de Marseille estimait à plus de 80 000 personnes le nombre de Marseillais(e) qui avaient déjà pu découvrir ou redécouvrir autrement l’espace emblématique du littoral marseillais. Assurément, le seuil des 100 000 participants est désormais largement dépassé après cette sixième édition. La 7e Voie est libre aura lieu dimanche 17 avril. Go !

