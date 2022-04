Fini Aubagne, cap sur Marseille pour le Festival International Music et Cinema. L’événement qui se tient du 4 au 9 avril 2022 change de ville pour accueillir cette année et les suivantes, les cinéastes, les compositeurs de musique de film, les artistes invités, les festivaliers ainsi que les rencontres professionnelles.

L’annonce a été faite en juin dernier lors de la soirée de clôture, suivi d’un communiqué de presse de la structure organisatrice, Alcimé : « Bien que intrinsèquement liée à la ville d’Aubagne depuis plus de vingt ans, suite à de nombreux différends avec la Mairie l’équipe organisatrice du festival a été contrainte de trouver une nouvelle ville d’accueil.(…).» La suite rapporte que la Ville de Marseille est le nouveau lieu d’ancrage, et que les autres collectivités territoriales Région Sud et Département renouvellent leur soutien à la manifestation aux côtés des partenaires professionnels.

« Une vraie chance pour Marseille ! (…) » s’est félicité Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture à la Mairie de Marseille, lors de la conférence de presse de lancement de l’événement.

L’affiche du festival MCM

Festival Musique et cinéma : l’harmonie parfaite

Pour ce premier opus à Marseille, le Festival International Music & Cinéma Marseille (MCM) propose une déferlante d’événements qui se déploiera sur sept sites de la cité phocéenne : aux cinémas Artplexe, Les Variétés, Le Gyptis, Le Vidéodrome, le Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet, le Silo, la librairie Maupetit et hors les murs au cinéma Jean Renoir à la Penne-sur-Huveaune. Dans la lignée des précédentes éditions qui vise à promouvoir la jeune création, 63 courts-métrages issus de 29 pays et 10 longs-métrages (animations, documentaires et fictions) seront présentés en compétition, ainsi qu’une pleïade d’oeuvres diffusées dans le cadre de cartes blanches, de films coup de coeur ou de fin d’études, de master classes, de ciné-concerts, sans oublier le programme dense pour le jeune public.

Ces six jours de festivités donneront lieu à des rencontres quotidiennes et d’échanges avec les cinéastes et les compositeurs en compétition, ainsi que des conférences et des débats à l’issue des projections. Et s’ils s’avèrent impossible de citer tous les artistes, on notera la présence de grandes pointures de la scène artistique voire internationale qui accompagneront en solo ou en duo leur film, à l’instar du compositeur de musique Stephen Warbeck (The man in the hat), Emmanuelle Bercot/Eric Neveux (De son vivant), Delphine Mantoulet/Tony Gatlif (Tom Medina), les compositeurs Rémi Boubal (Bigger than us), Ronan Maillard (Les héritères), le groupe électro The Penelopes (Space Boy) ou encore la cinéaste Audrey Estrougo (à la folie, Suprêmes,).

La soirée d’ouverture du festival Music & Cinema donnera le ton avec la projection en avant-première de Murina, Caméra d’Or lors du dernier festival de Cannes. Ce premier long-métrage de la cinéaste croate Antoneta Alamat Kusijanovic dresse le portrait de Julija, une jeune fille révoltée qui étouffe sous l’autorité paternelle malgré le cadre idyllique dans lequel elle vit (Lundi 4 avril à 20h à l’Artplexe, en présence de la réalisatrice).

Dominique Blanc, Imany et Nainita Desai, invitées d’honneur

Cette année le festival mettra à l’honneur la comédienne Dominique Blanc, grande figure de la scène et du cinéma. De ses débuts au théâtre avec Patrice Chéreau Peer Gynt, en passant par Claude Chabrol, Louis Malle, Claude Sautet, Régis Wargnier, James Ivory …, il serait vain de présenter la filmographie de la lumineuse Dominique Blanc tant la liste est longue, cinquante films à son actif ! Aussi réjouissons nous de la retrouver dans les trois films qu’elle a choisis dans la cadre de sa carte blanche : La Reine Margot de Patrice Chéreau, Milou en Mai de Louis Malle et Indochine de Régis Wargnier. La comédienne sera présente mardi 5 avril à 19h 45 aux Varietés et mercredi 6 avril à 11h à la Librairie Maupetit.

La chanteuse Imany de retour à Marseille (Crédit Gomet’)

Autre invitée d’honneur, côté musique cette fois, l’auteur, compositrice et interprète martégale Imany. Après la sortie en 2011 de son premier album, The Shape of a broken heart, disque de platine, la chanteuse d’origine comorienne, à la voix grave et ensorceleuse enchaînent les succès sur la scène internationale et se voit confier la composition de la bande-originale de Sous les Jupes les filles (2013) d’Audrey Dana, puis du générique Woman (2019) d’Anastasia Mikova et Yan Arthus-Bertrand. Artiste engagée pour de grandes causes humanitaires, Imany nous convie à (re)découvrir O’ Brother de Joël et Ethan Coen (jeudi 7 avril à 19h45 aux Variétés)

Enfin, la compositrice britannique Nainita Desai sera mise à l’honneur. Lauréate du prix de la Royal Television Society pour sa partition de For Sama (2019) de Waad-El-Kateab, Nainata Desai, est également l’auteur de la bande-originale du documentaire de Netflix American Murder de Jenny Poppelwell, du film-jeu interactif Tellings Lies d’Annapurna et de la série Unprecedented de BBS. La compositrice prolifique présentera le dernier film dont elle a composé la musique The Reason I Jump de Jerry Rothwell, un documentaire sur les personnes autistes non verbales (mercredi 6 avril à 19h 30 à l’Artplexe)

Festival Music & cinema : coup de projecteur sur l’handicap et le cinéma

Parmi les rencontres, saluons le focus sur l’handicap et le cinéma. Ce nouveau volet débutera par un florilège de court-métrages reflétant les multiples facettes du cinéma allemand. Proposée par le festival allemand de Hambourg, Klappe Auf, axé sur l’inclusion des personnes en situation d’handicap, cette séance présentée en audiodescription sera suivie d’un débat sur l’handicap et le cinéma. À noter que l’échange avec le public sera traduit en langue des signes (vendredi 8 avril à 14h). Puis, en début de soirée, toute l’équipe de «Vestiaires » dont les protagonistes sont des handis et des valides présenteront les 2 dernières saisons de la série télévisée à succès (vendredi 8 avril à 19h 15 à l’Artplexe)

Les ciné-concerts ou quand les compositeurs revisitent le cinéma

Spectacles indissociables de l’histoire du cinéma, les ciné-concerts offriront à un large public de beaux moments de joie et d’émotion. Ainsi, les cinéphiles et amateurs de jazz se réjouiront de découvir la version live du documentaire Péril sur la ville de Philippe Pujol, interprété par le saxophoniste marseillais Raphaël Imbert, également compositeur de la musique originale (mardi 5 avril à 20h 30 au cinéma Artplexe), les fans d’électro seront bluffés par électro Poo Poo Pee Poo, six courts-métrages avec l’icônique Betty Boop, revisités par Thibault Cohade (mercredi 6 avril à 16h à l’Artplexe et samedi 9 avril à 14h30 au cinéma Gyptis), quant aux plus curieux, ils découvriront une oeuvre collective co-écrite par les étudiants en résidence des écoles de composition musicale du Portugal, des Pays-Bas et de la Grèce, interprétée par les musiciens du Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet (jeudi 7 avril à 20h 30 à l’Artplexe). Enfin, pour clôturer le festival, la compositrice et cheffe d’orchestre française Marie-Jeanne Séréro offrira une performance musicale jubilatoire, fruit de son travail lors de sa master-class avec huit jeunes compositeurs (samedi 9 avril à 20h 30 au Silo).

Enfin, tout au long de ces six jours, on pourra compter sur le programme de concerts et DJ sets concocté par le célèbre label marseillais, Chinese Man Records pour mettre l’ambiance dans la cité phocéenne, du matin jusqu’à tard dans la nuit. The show must go on ! …

