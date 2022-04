Share on Facebook

« C’est là que se forgent les tendances et les opinions de demain.» Laurent Marfisi, directeur général et co-fondateur de la « space tech» marseillaise Unistellar, créée en 2015, nous explique pourquoi, pour la troisème fois, ses équipes participent au South by Southwest festival (SXSW) qui se déroule aux USA, à Austin, dans l’Etat du…