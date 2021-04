Deux jours après l’annonce d’un nouveau confinement par le président de la République, le conseil municipal de Marseille s’est finalement tenu vendredi 2 avril en visioconférence. « L’évolution de l’épidémie va peser lourd sur nos délibérations », prévient en introduction le maire de Marseille Benoît Payan. Pour autant, la Ville doit continuer de gérer les affaires courantes et notamment le vote du budget primitif 2021, gros morceau de ce conseil.

Un budget 2021 en légère hausse et des recrutements annoncés

Au total, le budget 2021 de la Ville de Marseille est en légère hausse comparé à 2020. Il s’élève à 1,525 milliard d’euros contre 1,486 milliard d’euros l’an dernier. « Cette année, nos investissements seront supérieurs aux années précédentes car c’est notre mantra : investir toujours plus pour les Marseillais », assure le maire.

En effet, les dépenses d’équipement programmées affichent 253,6 millions d’euros au compteur, soit une hausse de 24 millions d’euros par rapport à 2020. Le coût de la masse salariale augmente également de 12 millions d’euros passant de 606 à 618 millions d’euros. L’adjointe à l’action publique, Olivia Fortin, annonce pour cette année l’arrivée de 836 nouveaux agents notamment dans les écoles. Pourtant, la synthèse du budget (voir ci-dessous) indique « l’hypothèse budgétaire repose principalement sur une prévision de 550 départs (définitifs et temporaires) et 547 recrutements ». L’élu d’opposition Pierre Robin (LR) s’étonne d’ailleurs de ne pas retrouver les recrutements annoncés : « Vous promettez des recrutements massifs dans les écoles mais les postes budgétaires des Atsem sont toujours fixés à 1706, comme en 2020. Et en un an, le nombre d’Atsem a diminué de près de 100 équivalents temps plein », affirme-t-il. En début de semaine, plusieurs syndicats avaient dénoncé la situation. Le budget est finalement adopté malgré l’opposition du groupe Rassemblement national et l’abstention du groupe LR « Une volonté pour Marseille ».