La maire d’Aix-en-Provence, Maryse Joissains Masini, souhaite sensibiliser les conseils départemental et régional, ainsi que l’ARS (Agence régionale de la santé) autour de la question de la santé psychique des étudiants, en finançant un projet porté par le centre hospitalier Montperrin.

Le dispositif proposé par le centre hospitalier Montperrin, spécialisé en soins psychiatriques, et son point accueil écoute jeune a été présenté à l’occasion d’une réunion organisée le 11 février dernier par la Ville et Aix Marseille Université (voir notre dossier spécial page suivante) sur la précarité des étudiants et leur détresse psychologique.

Centre hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence (crédit : CH Montperrin)

Le projet consiste à développer des permanences délocalisées sur les sites universitaires : consultations de psychologues en université ou cité universitaire, information sur l’offre disponible en santé mentale. Il s’agit de créer un relais de soin dédié avec des créneaux d’accueil réservés aux étudiants dans les centres médico-psychologiques, organiser sur les sites universitaires des ateliers et des stands sur la santé et le bien-être, et sensibiliser des « étudiants relais » à la santé mentale.

Dans ses courriers adressées à Martine Vassal (présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône), Renaud Muselier (président du conseil régional Provence alpes Côte d’Azur) et Philippe de Mester, (directeur général de l’Agence régionale de santé ) datant du 26 mars, la maire rappelle que la crise sanitaire a accru les besoins en matière de santé mentale des étudiants. Elle constate une « augmentation de leur souffrance psychique, du risque suicidaire et le creusement des inégalités ». Des besoins « particulièrement importants, dans une ville qui compte 40 000 étudiants. »

Un projet évalué à 120 000 euros

La Ville souhaite s’engager financièrement dans ce projet évalué à 120 000 euros et sollicite également la contribution des conseils départemental et régional, ainsi que de l’ARS.

Maryse Joissains Masini précise « qu’au regard de l’urgence de la situation, il semble indispensable que le porteur du projet soit informé le plus rapidement possible des moyens dont il peut disposer pour enclencher les différentes actions ».

Avec ce projet, la Ville souhaite poursuivre son engagement en matière de précarité étudiante. Elle a relancé récemment la plateforme aixenprovence.entraidonsnous.fr pour favoriser les actions de solidarité en faveur des étudiants. Afin de lutter contre la précarité menstruelle des étudiantes, elle organise aussi, avec deux associations étudiantes, une collecte de protections périodiques. Un point d’accueil est par ailleurs mis en place à la direction jeunesse.

Parallèlement, la mairie centralise sur le site www.aixenprovence.fr l’ensemble des initiatives en matière d’aide alimentaire, de soutien psychologique, de logement d’urgence ou d’isolement.