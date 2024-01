Bis repetita… La situation devrait rester encore chaotique sur les routes de la métropole Aix-Marseille, jeudi 1er février, une semaine après les premières blocages des agriculteurs. En raison des manifestations toujours en cours, des perturbations persistent sur les axes routiers des Bouches-du-Rhône, et certans nouveaux points de blocage son attendus par la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a fait un nouveau point de situation mercredi 31 janvier à 18H.

De nouveaux points de blocage : Châteaurenard, Cabannes, Rousset, Trets, Fuveau…

Pour la journée du 1er février 2024, des perturbations nouvelles sont d’ores et déjà à prévoir dans les secteurs de Châteaurenard/Cabannes et de Trets/Fuveau à proximité de la zone d’activité du Rousset. Il peut d’ores et déjà être recommandé d’éviter ces secteurs.

Le blocage de l’A7 est toujours en cours au niveau de Cavaillon, l’A7 est coupée en direction de Lyon, la sortie est obligatoire au niveau de l’échangeur n°26 « Senas ». En conséquence, les axes secondaires à proximité ont été chargés toute la journée de mercredi. Toutefois, le rond-point de Bonpas est à nouveau ouvert.

Point noir inchangé : l’ouest d’Aix-en-Provence

L’autoroute A 51 reste bloquée dans les deux sens au niveau de la jonction avec l’autoroute A8 : une déviation obligatoire est mise en place de la RN296 (en direction d’Aix) vers la RD7N (Saint-Cannat). L’A51 est aussi fermée dans le sens Marseille – Gap au niveau de la bretelle vers l’A8 : tous les véhicules sont renvoyés sur l’A8 direction Nice.



– Les bretelles d’entrée sur la RN296 à « La chevalière » et au niveau de la RD7N sont fermées également.

– La bretelle de sortie au niveau de « Jas-de-Bouffan » sur la route de Galice est toujours fermée.



Dans le sens nord – sud.

Pour se rendre à Aix-Centre depuis Venelles, les automobilistes devront sortir à l’échangeur n°12 des platanes. Ceux en provenance de Venelles et se dirigeant vers le sud d’Aix-en-Provence seront déviés vers la RD7N en direction de Saint-Cannat. Pour rejoindre le sud d’Aix-en-Provence, il leur faudra ensuite suivre Eguilles et rester sur la RD543 jusqu’à la zone des Milles.

Dans le sens sud – nord.

Pour les automobilistes venant de l’A8, de Coudoux vers Gap, la sortie sera obligatoire à l’échangeur Aix-Ouest, puis ils emprunteront la route de la Galice et l’avenue De Lattre de Tassigny.

Pour ceux venant de l’A8 de Nice vers Gap, la bretelle A8 / A51 est fermée. La sortie est obligatoire à l’échangeur n°31 puis il faut contourner le centre d’Aix-en- Provence.

Enfin pour les automobilistes venant de l’A51 direction Aix-en-Provence Ouest, il faut privilégier la sortie n°5 via la D9 puis suivre Eguilles et Saint-Cannat.

Blocage des agriculteurs : Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence, sort de son silence

Du mieux à Arles et sur le péage de La Barque (A8)

Les mobilisations au niveau d’Arles sont désormais terminées. Le barrage filtrant sur l’A8 au niveau du péage de « La Barque » a été levé. Dans le sens frontière italienne/Aix-en-Provence, réouverture progressive des voies de circulation. La fermeture est toujours en cours dans le sens Aix-en-Provence/frontière italienne.

Tracteurs sur la route sur la zone de Vitrolles (Crédit capture Facebook : Trets au coeur de la Provence)

Un incident technique sur la rocade L2 à Marseille

Un incident informatique a créé dans la journée de mercredi un nouveau point d’asphyxie du trafic automobile dans la journée de mercredi. La préfecture annonce en fin de journée une reprise de la circulation sur la L2 en provenance d’Aix-en-Provence (A7) en direction de Toulon (A50). Cependant, les bretelles d’entrée restent à ce stade fermées.Tout est mis en œuvre pour rouvrir l’intégralité de la L2 dans les meilleurs délais.

Une centaine de points de blocage étaient recensés mercredi 31 janvier en France.