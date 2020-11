Deux ans après la tragédie, des centaines de marseillais se sont réunis ce 5 novembre 2020 à 9h05, pour rendre hommage aux huit personnes décédées lors de l’effondrement des immeubles rue d’Aubagne. Sophie Camard, maire de secteur des 1er et du 7e arrondissements, s’est rendue sur les lieux en soutien aux familles et aux habitants. Les élus du Printemps Marseillais ont également pris la parole sur Twitter, comme Benoît Payan, premier adjoint à la ville de Marseille, pour « ne jamais oublier ». La maire de Marseille, Michèle Rubirola, cas contact de la Covid-19, n’a pas pu se rendre sur place mais à témoigner de sa compassion et de sa rancoeur via Twitter : « Ni oubli, ni pardon. »

Michèle Rubirola, maire EELV de Marseille

#5Novembre Deux ans après le drame, #Marseille pleure encore et rend hommage à Julien, Simona, Taher, Ouloume, Chérif, Fabien, Marie-Emmanuelle, Niasse, morts dans l’effondrement des immeubles de la Rue d’Aubagne. Ni oubli, ni pardon. — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) November 5, 2020

Benoît Payan, premier adjoint (PS) à la maire de Marseille

Aujourd’hui nous rendons hommage aux 8 victimes de la rue d’Aubagne. 2 ans après ce drame, notre responsabilité collective est d’être aux cotés des familles, de ne jamais oublier et d’agir ensemble pour réparer notre ville. https://t.co/GkkpObBL5q — Benoît Payan (@BenoitPayan) November 5, 2020

Sophie Camard, maire LFI du 1er et du 7ème arrondissement de Marseille

Ce matin, l’hommage populaire aux victimes de l’effondrement de la rue d’Aubagne restait d’une forte émotion.

Des familles de victimes ont pu se recueillir sur le lieu des effondrements. pic.twitter.com/xb9AcQQYyZ — Sophie Camard (@SophieCamard) November 5, 2020

Samia Ghali, 2e adjointe PS à la maire de Marseille

#Ruedaubagne | Colère, désarroi, douleur occupent tjs le vide laissé après l’effondrement qui a coûté la vie à 8 Marseillais.

Rien ne changera le cours tragique de l’histoire mais ns avons l’obligation morale pr les marseillais de faire en sorte que jamais l’histoire ne se répète pic.twitter.com/k2tRuCJARR — Samia GHALI (@SamiaGhali) November 5, 2020

Sébastien Barles, adjoint transition écologique EELV à la maire de Marseille

Deux ans après le drame de la rue d’Aubagne à #Marseille, l’émotion est grande et notre responsabilité énorme pour remettre debout notre ville.

Plus que jamais la bataille contre l’habitat indigne est au cœur de la transformation entamée par la Ville autour de @MicheleRubirola. pic.twitter.com/tdZoqX3Dz4 — Sébastien Barles (@sebbarles) November 5, 2020

Lionel Royer-Perreaut, maire LR des 10e et 11e arrondissements

A l’inverse, les élus de l’ancienne majorité municipale sont restés très discrets voire totalement silencieux sur les réseaux sociaux, à l’exception notable de Lionel Royer-Perreaut, le maire LR des 9e et 10e arrondissements qui vient tout juste d’être élu président de la Soléam, la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire métropolitaine.

#Marseille #ruedAubagne En ce triste jour anniversaire une pensée aux victimes de la rue d Aubagne. @13habitat. @Soleam nous accompagnerons les collectivités dans leurs projets au bénéfice des habitants du territoire . — Royer Perreaut (@RoyerPerreaut) November 5, 2020

Renaud Muselier, président LR de la Région

Autre personnalité de droite à réagir, le président de la Région, Renaud Muselier. « Aujourd’hui, nous pensons aux victimes et à tous leurs proches.» déclare le président du conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur.

Il y a deux ans, l’effondrement de deux immeubles en plein cœur de #Marseille, rue d’Aubagne, tuait 8 personnes. Des milliers de Marseillais seront ensuite évacués partout dans la ville, après ce drame terrible. Aujourd’hui, nous pensons aux victimes et à tous leurs proches. pic.twitter.com/G2HgGrOYHz — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) November 5, 2020

A noter également les réactions des parlementaires Saïd Ahamada (LREM) et du sénateur communiste Jérémy Bacchi.

Saïd Ahamada, député LREM des Bouches-du-Rhône

Aujourd’hui, comme toutes les Marseillaises et tous les Marseillais, mes pensées vont aux 8 victimes de l’effondrement du #5novembre de la #ruedAubagne et à leurs proches. Une date qui a marqué au fer rouge l’Histoire de @Marseille et le cœur des Marseillais. pic.twitter.com/8sdIeu0YsX — Saïd Ahamada (@saidahamada) November 5, 2020

Jérémy Bacchi, sénateur PCF des Bouches-du-Rhône

Pensée émue pour les 8 victimes et les milliers de délogés.

2 ans après, on oublie pas 😥#Ruedaubagne #MarseilleHabitat pic.twitter.com/2EfzwnjTBx — Jeremy Bacchi (@JeremyBacchi) November 5, 2020

