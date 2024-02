Share on Facebook

Pari tenu pour le groupe Saint Joseph (1) qui a fait sortir de terre un nouvel établissement médical et paramédical l'hôpital Saint Joseph-Montval. Antoine Dubout alors président l’avait annoncé dans Gomet’ « Le site de la Salette Montval accueillera chemin Joseph Aiguier, dans le 9e, un hôpital de soins de suite et de réadaptation et une…